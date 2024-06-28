Михаил Подоляк о войне и Крыме: большое интервью

Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

У мира есть три инструмента, чтобы заставить Путина закончить войну против Украины на справедливых условиях, а Крым превратился в зону боевых действий, поэтому туристического сезона там быть не может — в интервью Новини.LIVE сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В первой части интервью с Михаилом Подоляком читайте о том, как движется исполнение закона о мобилизации, будет ли демобилизация и что будет с депутатом Николаем Тищенко.

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Тогдашняя украинская элита вообще не думала о стране.

– Безусловно. Одновременно хотели что-то получать в России и в то же время оскорбляли ее. А РФ с другими странами работает только коррумпируя элиты. И так продолжалось 30 лет. Потому репутации как ценности в Украине не было, ответственности за свои действия тоже.

Правоохранительные органы часто принимали странные решения, если это касалось известного лица. Сегодня все это кончается. Да, болезненно, сложно, потому что на фоне войны. Но постепенно государство понимает, что репутация имеет цену, нужно более жестко реагировать на подобные модели странного поведения независимо от того, кто его демонстрирует.

Михаил Подоляк и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

Еще раз напомню, идеальности не бывает. И когда люди говорят, что хотят получить идеальное государство, они должны посмотреть на свои отношения. Они точно идеальны с близкими и родными? А из этого все и состоит. Если у тебя не идеальные отношения, чего ты ждешь от государства?

Это срез общества.

– Да. Но если ты умеешь признавать ошибки, принимать другие решения, даже не популярные, это будет говорить о твоей взрослости. И сегодня Украина постепенно демонстрирует нарастающую взрослость.

Тищенко потеряет мандат?

— Это вопрос не ко мне. По нему должны работать правоохранительные органы, потому что там есть нарушения безотносительно ко всему.

И это не один Тищенко, есть еще депутаты. Я с большой симпатией отношусь ко многим из них, потому что помню, как они работали с первых дней войны и что делают сегодня, но несколько десятков депутатов дискредитируют работу ВР в целом. Желательно, чтобы они это осознали и принимали положительные решения. Это будет влиять на их позитивизацию в обществе, которое хочет видеть эффективные государственные институты.

И справедливость.

— Да, о концепции справедливости. Несправедливость – это единственное, что приводит к трагедиям. Если война будет закончена несправедливо, это приведет Украину к трагедии. И это нужно обсуждать с нашими внешними партнерами. Чтобы они осознали, что ошибки такого типа, как несправедливая финализация войны, приведет к масштабируемым трагедиям. А на внутреннем треке государство должно осознать, что несправедливое отношение к той или иной группе общества приводит к внутренним революциям.

Что уже было многократно.

— И это очень хорошо, потому что говорит о том, что страна жива и умеет бороться за свое понимание справедливости. ВР должна это понять.

Каковы дальнейшие шаги по второму раунду Саммита мира?

— Два параллельных трека. Первый, саммит мира четко зафиксировал количество стран, понимающих все риски, которые несет война и РФ. По одну сторону мы видим всех, кто вокруг Украины, по другую – Северная Корея и РФ. Это один трек.

Владимир Зеленский на Саммите мира. Фото: ОП

Но параллельно не забываем об инструментах принуждения. Пока РФ не потерпит поражения на разных направлениях, не только на военном, ничего не будет. Они не осознают, они не адекватны. На сегодняшний день они погружены в свою ненависть и к Украине, и к миру. Говорить с РФ на рациональном уровне – это инфантилизм. Это было и после Грузии и после 2014 года. РФ понимает только жесткие ответы.

Как принудить РФ к миру?

— Есть три инструмента. Это военные поражения РФ. Может ли Россия проиграть на поле боя? Безусловно. Умеют ли они воевать? Нет. Они могут воевать только количественно. Необходимо иметь соответствующее количество высокотехнологичного оружия. Только так.

Как только у нас появились юридические разрешения на удары по местам концентрации на территории РФ и как только большее количество ракет (имеется в виду летит со стороны Украины. – ред.) – мы видим буквальную истерику.

РФ не умеет защищаться. Все эти С-400, радиолокационные решетки – все это фикция, которую она продавала миру. Нам нужны снаряды, ракеты, юридические разрешения, авиация, система ПРО и т.д.

Второе – экономическое принуждение. То, что есть на сегодня – нонсенс. Мы получили 14й пакет санкций. А параллельно с этим сверхприбыли некоторых европейских компаний на российском рынке. Вы не думаете, что это прямая шизофрения?

Соответственно, у РФ есть возможность зарабатывать средства на глобальном рынке, которые тратит на войну. Как только она будет иметь меньше денег и большую цену войны, экономически – она не сможет войну вытаскивать. Деньги – ключевой фактор для любой войны.

Можно ли наложить санкции на европейские компании, чтобы все, что они зарабатывают (в РФ), отдавали втрое больше в доход страны, в юрисдикции которой находятся? Потому что не может быть такого, чтобы российские компании работали на европейских рынках и наоборот. Если так поступают европейские страны, другие повторяют за ними. Особенно находящиеся подальше от нас. В конце концов, им безразлично до войны где-нибудь в восточной Европе.

Совбез ООН. Фото: twitter.com

РФ пытается через Совбез ООН доказать, что кто-то атакует Севастополь. А что такое Севастополь? Могут ли быть там туристические места? Нет. Можно ли в зоне ведения боевых действий на оккупированной территории продавать что-нибудь для отдыха? Нет. РФ использует любые международные площадки – МАГАТЭ, ООН, Красный Крест, чтобы промотировать свое право на ведение геноцидной войны. Если это будет продолжаться, мы глобальное пространство вводим в шизофрению.

Поэтому третий инструмент принуждения – изоляция РФ. Если они останутся один на один с Северной Кореей, этого достаточно, чтобы с ними никто не общался. Эти три инструмента должны работать параллельно. Если это не так, вы ни о чем не договоритесь с неадекватной страной.

В этом году мы что-нибудь из этого увидим?

– Мы уже видим другую ситуацию. Да, долго. Но, к сожалению, это наше с вами человечество, почему-то себя убедило в том, что если засунуть голову в песок, отвлечься от проблемы, как было в 2014 году или в 2008, это решит нашу проблему. Это наше с вами человечество, неотъемлемой частью которого мы являемся. В начале войны проукраинская коалиция не готова была принимать решения по количеству оружия, по ударам по территории РФ, но уже в июне 2024 года у нас совсем другая ситуация. Другая риторика, другое количество оружия, мы можем бить по территории РФ, другое восприятие красных линий.

Да, медленно, хотелось бы побыстрее, но имеем что имеем. И все это благодаря Украине. Я об изменениях в глобальном пространстве. За счет Украины мир будет перестроен и станет намного безопаснее. Скажут ли нам за это спасибо? Нет. Будут ли подсознательно бояться и любить Украину? Подсознательно да. Мы их детям гарантируем будущее. Ведь меньше страха, больше ответственности и принятия справедливых решений.

Владимир Путин и Ким Чин Ин. Фото: РосСМИ

И однозначное осуждение откровенно мерзких людей, которые на сегодняшний день являются сущностью РФ. В 2024 году мы будем иметь больше качественных решений в пользу Украины. Приведут ли они к тотальному поражению РФ? Возможно. А может быть, и не в 2024 году. Тут я буду ссылаться на слова Буданова. Недавно он зафиксировал позицию, которую я разделяю: если РФ останется на нашей территории, война не закончится. Поэтому следует активизировать эти три инструмента давления на них — военное, экономическое и дипломатическое.

Сколько времени РФ может вести против нас такую войну, которую сейчас ведет?

– Сколько угодно, теряя все. Но этот вопрос не сколько может РФ, а сколько может терпеть глобальный мир войну, которую она ведет? А это уже о другом.

В этом или в следующем году терпение лопнет?

— Если они перестанут заботиться о личных и политических карьерах, принимая неправильные решения. Было бы желательно перестать говорить, как говорят некоторые лидеры двух европейских государств, что они готовы вернуться к диалогу с Путиным. Это нонсенс. Вы не можете вернуться к диалогу с человеком, который не является адекватным. В первую очередь, с психиатрической точки зрения. Это нонсенс. Путин – психически измененное существо, вы не можете вести с ним разговоры.

Но кажется, что сконцентрированное решение о будущем РФ принято и было бы желательно, чтобы мы довели его до конца. Это решение выглядит так: РФ не сильна внутренне, как только ей будут нанесены существенные тактические поражения по линии фронта — все, что мы видим в Дагестане — будет масштабировано. И это скоро приведет к тотальным революционным конфликтам на всей территории РФ.

После этого она будет переформатирована и пойдет на трансформацию. В каком виде географически она будет выглядеть – я не знаю, мне все равно. Там нет никаких рисков потери контроля над оружием. Это тоже фикция, о которой привыкли говорить люди, не знающие, что такое Россия. Там будут традиционные для РФ бунты, которые приведут к формированию новой политической элиты.

Михаил Подоляк и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

Будет ли она адекватна? В начале более-менее – да. И если ее смогут ограничить определенными правилами – она таковой и останется. Будет нас ненавидеть, но будет бояться.

Исходя из математического анализа, нет никакого сомнения, что страны демократии гораздо более мощные и спокойно могут закончить эту войну тотальным поражением РФ. И здесь речь идет не только об экономике, но и обо всем. И это все гораздо мощнее, чем есть в РФ. Россия только продавала мифы о своем могуществе.

И вторая психологическая составляющая: Украина не даст впасть глобальному миру в традиционную истерику "мы всего боимся".

Потому эта война закончится справедливым финалом, в котором РФ пойдет на мощную огромную трансформацию. А десятки или сотни людей, принимавших решение о геноциде Украины, будут сидеть на скамье подсудимых. В этом сегодня нет сомнений.

Но это не будет быстро из-за неготовности современной политической элиты по отношению к непосредственным лидерским функциям. Они любят коллективные решения, которые являются безответственными. Бюрократия – стандартная проблема и болезнь демократии. Нет лучшей системы, чем демократия, но демократия не идеальна из-за мощной бюрократии. Но даст ли Украина миру шанс выжить? Да.