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Крым перешел к тотальной экономии воды, — глава Меджлиса

1 июня 2024 05:42
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Крым перешел к тотальной экономии воды, — глава Меджлиса
Глава Меджлиса Рефат Чубаров. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

После подрыва Каховского водохранилища Крым вернулся к тотальной экономии воды. К тому же из-за неконтролируемого бурения скважин полуостров может оказаться на грани эконологической катастрофы.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Первоначально для того, чтобы вода поступала в Крым естественным способом, хотя бы Джанкой, где начинались насосные станции, было сооружено Каховское водохранилище. 80% воды, поставляемой из него Крымским каналом, использовалось в сельском хозяйстве.

"С 2014 года эта вода перестала поступать, и кафиры начали неконтролируемо бить глубинные скважины, тем самым запустили разрушение окружающей среды", — сообщил глава Меджлиса.

Когда оккупанты начали выкачивать глубинные воды, они спровоцировали пустоты в земле. Те, в свою очередь, стали заполняться морской водой, которая начала поднимать почву. Это вызывает беспокойство.

"Когда в прошлом году была сорвана дамба на Каховском водохранилище, соответственно вода перестала поступать в Крым по каналу. Теперь они снова вернулись в режим максимальной экономии воды", — добавил Рефат Чубаров.

Напомним, с 1 июня 2024 года в Украине может вырасти стоимость водоснабжения. По прогнозам цена за кубометр воды может достичь 100-150 гривен.

вода
водоснабжение
Каховская ГЭС
Крым
Чубаров

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