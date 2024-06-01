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Крим перейшов на тотальну економію води, — голова Меджлісу

1 червня 2024 05:42
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Крим перейшов на тотальну економію води, — голова Меджлісу
Голова Меджлісу Рефат Чубаров. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Після підриву Каховського водосховища Крим повернувся до тотальної економії води. До того ж, через неконтрольоване буріння скважин, півострів може опинитися на межі еконологічної катастрофи. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Першопочатково для того, щоби вода поступала до Криму природним способом, хоча би до Джанкою, де починалися насосні станції, було споруджене Каховське водосховище. 80% води, яка постачалася із нього Кримським каналом, використовувалося у сільському господарстві.

"З 2014 року ця вода перестала надходити, і окупанти почали неконтрольовано бити глибинні скважини, тим самим запустили руйнування навколишнього середовища", — повідомив голова Меджлісу. 

Коли окупанти почали викачувати глибинні води, вони спровокували пустоти у землі. Ті у свою чергу стали заповнюватися морською водою, яка почала піднімати ґрунт. Це викликає неабияке занепокоєння. 

"Коли торік була зірвана дамба на Каховському водосховищі, відповідно вода перестала надходити в Крим по каналу. Тепер вони знову повернулися в режим максимальної економії води", — додав Рефат Чубаров. 

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року в Україні може зрости вартість водопостачання. За прогнозами, ціна за кубометр води може досягти 100-150 гривень.

вода
водопостачання
Каховська ГЕС
Крим
Чубаров

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