Голова Меджлісу Рефат Чубаров. Фото: скріншот

Після підриву Каховського водосховища Крим повернувся до тотальної економії води. До того ж, через неконтрольоване буріння скважин, півострів може опинитися на межі еконологічної катастрофи.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Першопочатково для того, щоби вода поступала до Криму природним способом, хоча би до Джанкою, де починалися насосні станції, було споруджене Каховське водосховище. 80% води, яка постачалася із нього Кримським каналом, використовувалося у сільському господарстві.

"З 2014 року ця вода перестала надходити, і окупанти почали неконтрольовано бити глибинні скважини, тим самим запустили руйнування навколишнього середовища", — повідомив голова Меджлісу.

Коли окупанти почали викачувати глибинні води, вони спровокували пустоти у землі. Ті у свою чергу стали заповнюватися морською водою, яка почала піднімати ґрунт. Це викликає неабияке занепокоєння.

"Коли торік була зірвана дамба на Каховському водосховищі, відповідно вода перестала надходити в Крим по каналу. Тепер вони знову повернулися в режим максимальної економії води", — додав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року в Україні може зрости вартість водопостачання. За прогнозами, ціна за кубометр води може досягти 100-150 гривень.