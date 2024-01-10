Кремль обвинил Бориса Джонсона в срыве мирного соглашения Украины и РФ — политик отреагировал

Встреча Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским. Фото: Офис Президента

В Кремле обвинили экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он саботировал "мирное соглашение" Украины и России, которое якобы должно было быть заключено в Стамбуле. Бывший глава правительства Туманного Альбиона назвал эти слова "российской пропагандой".

Об этом сообщает газета The Times.

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Материал британского таблоида рассказывает о том, что в последние месяцы в Москве обвинили экс-главу Бейкер-стрит в том, что якобы он заблокировал мирное соглашение, согласно которому армия России немедленно будет выведена с территории Украины, если Киев предоставит гарантии не вступать в Североатлантический Альянс.

Однако бывший политик опроверг нарративы Кремля. По его словам, после переговоров в Стамбуле он заявил украинскому президенту, что обеспокоен содержанием и характером любого потенциального соглашения с Россией и предоставил гарантии, что официальный Лондон будет обеспечивать Украину долгосрочной помощью любого характера.

"Я немного волновался на том этапе. Я не видел, каким может быть это соглашение, и думал, что любое соглашение с Путиным будет достаточно отвратительным", — заявил Борис Джонсон журналистам издания.

Напомним, что ранее Великобритания осудила использование Россией в Украине северокорейских ракет и заявила, что такие действия могут подорвать давнее обязательство ООН по безопасности и дестабилизировать регион. Также недавно в британской МІ6 дали оценку ситуации на фронте по состоянию на начало января.