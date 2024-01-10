Кремль звинуватив Бориса Джонсона у зриві мирної угоди України та РФ — політик відреагував
У Кремлі звинуватили експрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в тому, що він саботував "мирну угоду" України та Росії, яка нібито мала бути укладена в Стамбулі. Колишній голова уряду Туманного Альбіону назвав ці слова "російською пропагандою".
Про це повідомляє газета The Times.
Борис Джонсон спростував фейк від РФ
Матеріал британського таблоїда розповідає про те, що останніми місяцями в Москві звинуватили ексголову Бейкер-стріт в тому, що буцімто він заблокував мирну угоду, за якою армія Росії негайно б була виведена з території України, якщо Київ надасть гарантії не вступати у Північноатлантичний Альянс.
Однак колишній політик спростував наративи Кремля. За його словами, після перемовин у Стамбулі він заявив українському президенту, що стурбований змістом та характером будь-якої потенційної угоди з Росією та надав гарантії, що офіційний Лондон забезпечуватиме Україну довготривалою допомогою будь-якого характеру.
"Я трохи хвилювався на тому етапі. Я не бачив, якою може бути ця угода, і думав, що будь-яка угода з Путіним буде досить огидною", — заявив Борис Джонсон журналістам видання.
Нагадаємо, що раніше Велика Британія засудила використання Росією в Україні північнокорейських ракет та заявила, що такі дії можуть підірвати давнє зобов’язання ООН щодо безпеки та дестабілізувати регіон. Також не так давно у британській МІ6 надали оцінку ситуації на фронті станом на початок січня.
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