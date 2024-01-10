Кремль звинуватив Бориса Джонсона у зриві мирної угоди України та РФ — політик відреагував

Зустріч Бориса Джонсона з Володимиром Зеленським. Фото: Офіс Президента

У Кремлі звинуватили експрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в тому, що він саботував "мирну угоду" України та Росії, яка нібито мала бути укладена в Стамбулі. Колишній голова уряду Туманного Альбіону назвав ці слова "російською пропагандою".

Про це повідомляє газета The Times.

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Матеріал британського таблоїда розповідає про те, що останніми місяцями в Москві звинуватили ексголову Бейкер-стріт в тому, що буцімто він заблокував мирну угоду, за якою армія Росії негайно б була виведена з території України, якщо Київ надасть гарантії не вступати у Північноатлантичний Альянс.

Однак колишній політик спростував наративи Кремля. За його словами, після перемовин у Стамбулі він заявив українському президенту, що стурбований змістом та характером будь-якої потенційної угоди з Росією та надав гарантії, що офіційний Лондон забезпечуватиме Україну довготривалою допомогою будь-якого характеру.

"Я трохи хвилювався на тому етапі. Я не бачив, якою може бути ця угода, і думав, що будь-яка угода з Путіним буде досить огидною", — заявив Борис Джонсон журналістам видання.

Нагадаємо, що раніше Велика Британія засудила використання Росією в Україні північнокорейських ракет та заявила, що такі дії можуть підірвати давнє зобов’язання ООН щодо безпеки та дестабілізувати регіон. Також не так давно у британській МІ6 надали оцінку ситуації на фронті станом на початок січня.