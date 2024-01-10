Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Кремль звинуватив Бориса Джонсона у зриві мирної угоди України та РФ — політик відреагував arrow

Кремль звинуватив Бориса Джонсона у зриві мирної угоди України та РФ — політик відреагував

10 січня 2024 22:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кремль звинуватив Бориса Джонсона у зриві мирної угоди України та РФ — політик відреагував
Зустріч Бориса Джонсона з Володимиром Зеленським. Фото: Офіс Президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Кремлі звинуватили експрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в тому, що він саботував "мирну угоду" України та Росії, яка нібито мала бути укладена в Стамбулі. Колишній голова уряду Туманного Альбіону назвав ці слова "російською пропагандою".

Про це повідомляє газета The Times.

Читайте також:

Борис Джонсон спростував фейк від РФ

Матеріал британського таблоїда розповідає про те, що останніми місяцями в Москві звинуватили ексголову Бейкер-стріт в тому, що буцімто він заблокував мирну угоду, за якою армія Росії негайно б була виведена з території України, якщо Київ надасть гарантії не вступати у Північноатлантичний Альянс.

Однак колишній політик спростував наративи Кремля. За його словами, після перемовин у Стамбулі він заявив українському президенту, що стурбований змістом та характером будь-якої потенційної угоди з Росією та надав гарантії, що офіційний Лондон забезпечуватиме Україну довготривалою допомогою будь-якого характеру.

"Я трохи хвилювався на тому етапі. Я не бачив, якою може бути ця угода, і думав, що будь-яка угода з Путіним буде досить огидною", — заявив Борис Джонсон журналістам видання. 

Нагадаємо, що раніше Велика Британія засудила використання Росією в Україні північнокорейських ракет та заявила, що такі дії можуть підірвати давнє зобов’язання ООН щодо безпеки та дестабілізувати регіон. Також не так давно у британській МІ6 надали оцінку ситуації на фронті станом на початок січня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі