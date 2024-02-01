Спор между Абрамовичем и Великобританией за украинские деньги

Российский подсанкционный олигарх Роман Абрамович. Фото: google.com

Мария Кагал Редактор международного отдела

Члены комитета Палаты лордов по делам Европейского Союза осудили правительство Великобритании за то, что те никак не могут завершить соглашение с бывшим владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, согласившимся продать футбольный клуб в 2022 году. 2,5 миллиарда фунтов стерлингов от продажи были предназначены для поддержки жертв конфликта в Украине, но почти два года спустя эти средства остаются заблокированными на банковском счете в Великобритании.

Об этом говорится в статье The Guardian.

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Комитет во главе с Питером Рикеттсом, бывшим советником по вопросам национальной безопасности Дэвида Кэмерона, выразил разочарование по поводу невыполненного обещания, данного Абрамовичем во время продажи.

"Недопустимо, чтобы через два года после заключения соглашения между Абрамовичем и правительством оно все еще не было выполнено", — сообщил Риккетс.

Глава комитета по вопросам ЕС Питер Риккетс. Фото: wikipedia

Он также подчеркнул, что невыполнение соглашения плохо отражает как Абрамович, так и правительство Британии.

Министерство иностранных дел страны объяснило, что средства от продажи ФК "Челси" заморожены на банковском счете в Великобритании, пока независимые эксперты создают фонд для управления и распределения средств. Для того чтобы перевести деньги в фонд, нужно будет подать заявку на получение лицензии.

Почему процесс затягивается

Между Абрамовичем и правительством Британии разворачивается спор вокруг целевых бенефициаров: Абрамович предлагает выделить средства всем пострадавшим от конфликта и его последствиям, включая оккупированные территории, в то время как министры настаивают на помощи исключительно в Украине и на подконтрольной ей территории.

Лорд Кэмерон, министр иностранных дел, подчеркнул во время комитетских слушаний, что правительство хочет, чтобы деньги были потрачены именно на гуманитарные цели в Украине.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: google.com

Министр по делам Европы Лео Докерти признал, что существуют разногласия по поводу того, кто должен получать средства из фонда. Комитет, однако, настаивает на том, что деньги должны быть направлены исключительно на территории, контролируемые украинским правительством, то есть не включая территории, которые сейчас контролирует Россия.

Украина нуждается в поддержке на случай сокращения помощи США

96-страничный отчет по этой теме не только критикует задержку с реализацией соглашения Абрамовича, но и рекомендует усилить сотрудничество между британскими министрами и их европейскими коллегами на случай, если США сократят финансирование Украины.

В отчете отмечается потенциальные проблемы, поскольку республиканцы США требуют от строгого пограничного контроля как условия одобрения пакета помощи Украине.

Между тем задержка с выделением 2,5 миллиарда фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси" в помощь Украине усиливает давление на британское правительство и критику в его сторону.