Суперечка між Абрамовичем та Великою Британією за українські гроші

Російський підсанкційний олігарх Роман Абрамович. Фото: google.com

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Члени комітету Палати лордів у справах Європейського Союзу засудили уряд Великої Британії через те, що ті ніяк не можуть завершити угоду з колишнім власником "Челсі" Романом Абрамовичем, який погодився продати футбольний клуб у 2022 році. 2,5 мільярда фунтів стерлінгів від продажу були призначені для підтримки жертв конфлікту в Україні, але майже два роки по тому ці кошти залишаються заблокованими на банківському рахунку у Великій Британії.

Про це йдеться у статті The Guardian.

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Незавершена угода з Абрамовичем

Комітет на чолі з Пітером Рікеттсом, колишнім радником з питань національної безпеки Девіда Кемерона, висловив розчарування з приводу невиконаної обіцянки, даної Абрамовичем під час продажу.

"Недопустимо, щоб через два роки після укладення угоди між Абрамовичем та урядом, вона все ще не була виконана", — повідомив Ріккетс.

Голова комітету з питань ЄС Пітер Ріккетс. Фото: wikipedia

Він також підкреслив, що невиконання угоди погано відображає як Абрамовича, так і уряд Британії.

Міністерство закордонних справ країни пояснило, що кошти від продажу ФК "Челсі" заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, поки незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу коштів. Для того, щоб перевести гроші до фонду, потрібно буде подати заявку на отримання ліцензії.

Чому процес затягується

Між Абрамовичем та урядом Британії розгортається суперечка навколо цільових бенефіціарів: Абрамович пропонує виділити кошти всім постраждалим від конфлікту та його наслідків — включно з окупованими територіями, в той час як міністри наполягають на допомозі виключно в Україні та на підконтрольній їй території.

Лорд Кемерон, міністр закордонних справ, підкреслив під час комітетських слухань, що уряд хоче, щоб гроші були витрачені саме на гуманітарні цілі в Україні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Фото: google.com

Міністр у справах Європи Лео Докерті визнав, що існують розбіжності щодо того, хто має отримувати кошти з фонду. Комітет, однак, наполягає на тому, що гроші мають бути спрямовані виключно на території, контрольовані українським урядом, тобто не включаючи території, які контролює наразі Росія.

Україна потребує підтримки на випадок скорочення допомоги США

96-сторінковий звіт на цю тему не лише критикує затримку з реалізацією угоди Абрамовича, але й рекомендує посилити співпрацю між британськими міністрами та їхніми європейськими колегами на випадок, якщо США скоротять фінансування України.

У звіті наголошується на потенційних проблемах, оскільки республіканці США вимагають від суворого прикордонного контролю як умови схвалення пакету допомоги Україні.

Тим часом затримка з виділенням 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі" на допомогу Україні посилює тиск на британський уряд та критику у його бік.