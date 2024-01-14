Королева Дании Маргрете II отреклась от престола — кто стал ее преемником

Королева Дании Маргрете II передает престол своему сыну. Фото: REUTERS

Королева Дании Маргрете II подписала декларацию о том, что отрекается от престола в пользу ее старшего сына Фредерика. Случилось это сегодня, 14 января. Теперь ее сын стал королем Фредериком X.

Об этом пишет The Guardian.

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Что об этом известно

Отмечается, что подобная процедура означает, что 55-летний сын королевы автоматически становится королем Дании. В свою очередь именно премьер-министр страны Мэтте Фредериксен объявит о его новом титуле на балконе дворца Кристиансбор.

В общей сложности на улицах Копенгагена по этому случаю собрались тысячи людей, чтобы попрощаться с Маргрете.

Люди, которые собрались в Копенгагене. Фото: Reuters

Сколько лет правила королева

Как известно, она стала первым монархом Дании почти за 900 лет, которая отказалась добровольно от престола. Она была королевой в течение 52 лет.

Плакат с изображением королевы. Фото: Reuters

По протоколу церемонии коронации не состоялось, ведь об этом речь не идет в конституции страны.

Теперь королева Маргрете отправится в дворцовый комплекс в Копенгагене Амалиенборга, который является зимней резиденцией королевской семьи Дании. А уже новый король вместе со своей женой проведут специальное мероприятие по этому случаю в Кристиансборге.

Напомним, ранее датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Известно, что реализация планируемых проектов начнется в ближайшие недели.