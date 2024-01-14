Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Королева Дании Маргрете II отреклась от престола — кто стал ее преемником arrow

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола — кто стал ее преемником

14 января 2024 18:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Королева Дании Маргрете II отреклась от престола — кто стал ее преемником
Королева Дании Маргрете II передает престол своему сыну. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Королева Дании Маргрете II подписала декларацию о том, что отрекается от престола в пользу ее старшего сына Фредерика. Случилось это сегодня, 14 января. Теперь ее сын стал королем Фредериком X.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Что об этом известно

Отмечается, что подобная процедура означает, что 55-летний сын королевы автоматически становится королем Дании. В свою очередь именно премьер-министр страны Мэтте Фредериксен объявит о его новом титуле на балконе дворца Кристиансбор.

В общей сложности на улицах Копенгагена по этому случаю собрались тысячи людей, чтобы попрощаться с Маргрете.

королева Дании отреклась от престола
Люди, которые собрались в Копенгагене. Фото: Reuters

Сколько лет правила королева

Как известно, она стала первым монархом Дании почти за 900 лет, которая отказалась добровольно от престола. Она была королевой в течение 52 лет.

Succession of the Danish throne in Copenhagen
Плакат с изображением королевы. Фото: Reuters

По протоколу церемонии коронации не состоялось, ведь об этом речь не идет в конституции страны.

Теперь королева Маргрете отправится в дворцовый комплекс в Копенгагене Амалиенборга, который является зимней резиденцией королевской семьи Дании. А уже новый король вместе со своей женой проведут специальное мероприятие по этому случаю в Кристиансборге.

Напомним, ранее датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Известно, что реализация планируемых проектов начнется в ближайшие недели.

Дания
Украина
политики
власть
люди
королева

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме