Королева Дании Маргрете II отреклась от престола — кто стал ее преемником
Королева Дании Маргрете II подписала декларацию о том, что отрекается от престола в пользу ее старшего сына Фредерика. Случилось это сегодня, 14 января. Теперь ее сын стал королем Фредериком X.
Об этом пишет The Guardian.
Что об этом известно
Отмечается, что подобная процедура означает, что 55-летний сын королевы автоматически становится королем Дании. В свою очередь именно премьер-министр страны Мэтте Фредериксен объявит о его новом титуле на балконе дворца Кристиансбор.
В общей сложности на улицах Копенгагена по этому случаю собрались тысячи людей, чтобы попрощаться с Маргрете.
Сколько лет правила королева
Как известно, она стала первым монархом Дании почти за 900 лет, которая отказалась добровольно от престола. Она была королевой в течение 52 лет.
По протоколу церемонии коронации не состоялось, ведь об этом речь не идет в конституции страны.
Теперь королева Маргрете отправится в дворцовый комплекс в Копенгагене Амалиенборга, который является зимней резиденцией королевской семьи Дании. А уже новый король вместе со своей женой проведут специальное мероприятие по этому случаю в Кристиансборге.
Напомним, ранее датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Известно, что реализация планируемых проектов начнется в ближайшие недели.
Читайте Новини.LIVE!