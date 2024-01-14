Королева Данії Маргрете II зреклася престолу — хто став її наступником
Королева Данії Маргрете ІІ підписала декларацію про те, що зрікається престолу на користь її старшого сина Фредеріка. Сталося це сьогодні, 14 січня. Тепер її син став королем Фредеріком X.
Про це пише The Guardian.
Що про це відомо
Зазначається, що така процедура означає, що 55-річний син королеви автоматично стає королем Данії. Своєю чергою саме премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен оголосить про його новий титул на балконі палацу Крістіансбор.
Загалом на вулицях Копенгагена з цієї нагоди зібралися тисячі людей, аби попрощатися з Маргрете.
Скільки років правила королева
Як відомо, вона стала першим монархом Данії за майже 900 років, яка відмовилася добровільно від престолу. Вона була королевою протягом 52 років.
За протоколом, церемонії коронації не відбулося, адже про це не йдеться в конституції країни.
Тепер королева Маргрете поїде до палацового комплексу в Копенгагені Амалієнборга, який є зимовою резиденцією королівської родини Данії. А вже новий король разом зі своєю дружиною проведуть спеціальний захід з цієї нагоди у Крістіансборзі.
Нагадаємо, раніше Данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Відомо, що реалізація запланованих проєктів розпочнеться найближчими тижнями.
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