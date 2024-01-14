Королева Данії Маргрете II зреклася престолу — хто став її наступником

Королева Данії Маргрете ІІ передає престол своєму синові. Фото: REUTERS

Королева Данії Маргрете ІІ підписала декларацію про те, що зрікається престолу на користь її старшого сина Фредеріка. Сталося це сьогодні, 14 січня. Тепер її син став королем Фредеріком X.

Про це пише The Guardian.

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Зазначається, що така процедура означає, що 55-річний син королеви автоматично стає королем Данії. Своєю чергою саме премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен оголосить про його новий титул на балконі палацу Крістіансбор.

Загалом на вулицях Копенгагена з цієї нагоди зібралися тисячі людей, аби попрощатися з Маргрете.

Люди, які зібралися в Копенгагені. Фото: Reuters

Скільки років правила королева

Як відомо, вона стала першим монархом Данії за майже 900 років, яка відмовилася добровільно від престолу. Вона була королевою протягом 52 років.

Плакат із зображенням королеви. Фото: Reuters

За протоколом, церемонії коронації не відбулося, адже про це не йдеться в конституції країни.

Тепер королева Маргрете поїде до палацового комплексу в Копенгагені Амалієнборга, який є зимовою резиденцією королівської родини Данії. А вже новий король разом зі своєю дружиною проведуть спеціальний захід з цієї нагоди у Крістіансборзі.

Нагадаємо, раніше Данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Відомо, що реалізація запланованих проєктів розпочнеться найближчими тижнями.