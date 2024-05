Корея будет помогать Украине в строительстве энергоблоков АЭС — Минэнерго

Хен Те Ким, Йон Чхве, Герман Галущенко, Петр Котин после подписания меморандума о сотрудничестве. Фото: mev.gov.ua

НАЭК "Энергоатом" и корейская компания Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. (HDEC) будут сотрудничать. Корея поможет Украине в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций.

Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

О каком сотрудничестве договорились Украина и Корея

Договоренности о сотрудничестве в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине Хен Те Кима подписали исполняющий обязанности председателя правления АО НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и исполнительный вице-президент и операционный директор Hyundai Engine. Документ, в частности, подразумевает содействие корейских партнеров в развитии производственных мощностей для локализации производства оборудования в Украине.

По словам Германа Галущенко, достигнутые договоренности важны в процессе строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, в частности, по технологии АР1000.

"Важно, что вместе с корейской стороной мы подписываем этот меморандум во время войны и, не дожидаясь ее завершения, двигаемся вперед. Уверен, что совместно построим в Украине энергетику, которая будет отвечать лучшим мировым стандартам", — подчеркнул министр.

Также он поблагодарил Республику Корею за помощь, которую украинский энергосектор получил от этого государства с начала полномасштабной войны с Россией: десять грузов гуманитарной помощи, среди которых 20 резервных электростанций и мини-экскаваторы.

Посол Хен Те Ким подчеркнул, что корейская сторона возмущена недавними российскими атаками, которые нанесли огромный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. По его словам, правительство Республики Корея работает над помощью украинскому энергосектору, в частности Харькову.

В конце прошлого года украинской стороне передали 60 дизель-генераторов. Еще 200 планируют передать в этом году. Также Корея будет увеличивать поддержку украинской энергетики через международные организации. Хен Те Ким отметил, что подписание меморандума между "Энергоатомом" и Hyundai будет способствовать развитию украино-корейского сотрудничества в атомной отрасли, в частности, обмену опытом в сфере ядерных технологий.

"Южная Корея имеет развитую атомную энергетику и экспертизу в атомной отрасли. НАЭК "Энергоатом", и Украина в целом, заинтересованы в развитии нашего сотрудничества с компанией Hyundai, которая является одним из мировых лидеров на этом рынке", — отметил представитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Сотрудничество важно для начала строительства атомных блоков на ХАЭС, два из которых — по современной американской технологии AP1000. Новые энергоблоки позволят заместить мощности оккупированной россиянами Запорожской АЭС", — говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, недавние массированные российские обстрелы нанесли энергетической системе Украины ущерб на сумму около миллиарда гривен. Основные повреждения получили объекты тепловой инфраструктуры, гидрогенерации и системы передачи электроэнергии.

Также мы рассказывали, почему россияне возобновили массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины после завершения отопительного сезона.