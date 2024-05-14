Корея допомагатиме Україні в будівництві енергоблоків АЕС — Міненерго

Хьон Те Кім, Йон Чхве, Герман Галущенко, Петро Котін після підписання меморандуму про співпрацю. Фото: mev.gov.ua

НАЕК "Енергоатом" та корейська компанія Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. (HDEC) співпрацюватимуть. Корея допоможе Україні у проєктуванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій.

Про це в понеділок, 13 травня, повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Домовленості про співпрацю у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка і Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Хьон Те Кіма підписали виконуючий обов'язки голови правління АТ НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та виконавчий віцепрезидент і операційний директор Hyundai Engineering and Construction Йон Чхве. Документ, зокрема, передбачає сприяння корейських партнерів у розвитку виробничих потужностей для локалізації виробництва обладнання в Україні.

За словами Германа Галущенко, досягнуті домовленості важливі у процесі будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за технологією АР1000.

"Важливо, що разом з корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи її завершення, рухаємося вперед. Впевнений, що спільно побудуємо в Україні енергетику, яка відповідатиме найкращим світовим стандартам", — наголосив міністр.

Також він подякував Республіці Корея за допомогу, яку український енергосектор отримав від цієї держави з початку повномасштабної війни з Росією: десять вантажів гуманітарної допомоги, серед яких 20 резервних електростанцій та міні-екскаватори.

Посол Хьо Те Кім наголосив, що корейська сторона обурена нещодавніми російськими атаками, які завдали величезної шкоди українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Уряд Республіки Корея працює над допомогою українському енергосектору, зокрема Харкову.

Наприкінці минулого року українській стороні передали 60 дизель-генераторів. Ще 200 планують передати цьогоріч. Також Корея збільшуватиме підтримку української енергетики через міжнародні організації. Хьон Те Кім зазначив, що підписання меморандуму між "Енергоатомом" та Hyundai сприятиме розвитку україно-корейської співпраці в атомній галузі, зокрема обміну досвідом у сфері ядерних технологій.

"Південна Корея має розвинуту атомну енергетику і експертизу в атомній галузі. НАЕК "Енергоатом", і Україна в цілому, зацікавлені у розвитку нашої співпраці з компанією Hyundai, яка є одним зі світових лідерів на цьому ринку", — зазначив представник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Співпраця важлива для початку будівництва атомних блоків на ХАЕС, два з яких — за сучасною американською технологією AP1000. Нові енергоблоки дозволять замістити потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС", — йдеться в повідомленні Міненерго.

Нагадаємо, нещодавні масовані російські обстріли завдали енергетичній системі України збитків на суму близько мільярда гривень. Основних пошкоджень зазнали об'єкти теплової інфраструктури, гідрогенерації та системи передачі електроенергії.

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