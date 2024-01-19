Конституционный суд Польши признал незаконной ликвидацию госСМИ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Судебная власть Украины

В Польском Конституционном трибунале признали незаконным решение правительства страны по ликвидации государственного радио, телевидения и информационного агентства, которых предыдущие власти обвиняли в распространении пропаганды. Такое решение было принято вчера, 18 января.

Об этом сообщает Reuters.

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Что решил польский трибунал

В решении говорится, что вопросы о государственных телерадиокомпаниях должны основываться на профильном законе, а не на кодексе коммерческих компаний, которые решают их недействительную ликвидацию.

"Право увольнять членов руководства (государственных СМИ. — Ред.) принадлежит исключительно Национальному совету по вопросам медиа", — отметили в суде.

Обжалование решения

В свою очередь в Министерстве культуры Польши назвали решение Конституционного трибунала недействительным из-за нарушений назначения его членов.

Кроме того, Министерство решило сослаться на резолюции Европейского суда по правам человека, в которых говорится, что Конституционный трибунал в нынешнем виде "не является независимым и беспристрастным" судом, поэтому его решения "не имеют общеобязательной силы".

Что об этом известно

Ранее новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич решил уволить руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. По словам новой польской власти, государственные СМИ стали очень политизированными во время правления предшественников.

В свою очередь депутаты польской оппозиционной партии "Право и Справедливость" заняли помещения, в которых размещаются общественные СМИ страны. Таким образом они пытались оградить польскую прессу от "посягательств" новой власти на свободу слова.