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Конституционный суд Польши признал незаконной ликвидацию госСМИ

19 января 2024 08:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Конституционный суд Польши признал незаконной ликвидацию госСМИ
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Судебная власть Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Польском Конституционном трибунале признали незаконным решение правительства страны по ликвидации государственного радио, телевидения и информационного агентства, которых предыдущие власти обвиняли в распространении пропаганды. Такое решение было принято вчера, 18 января.

Об этом сообщает Reuters.

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Что решил польский трибунал

В решении говорится, что вопросы о государственных телерадиокомпаниях должны основываться на профильном законе, а не на кодексе коммерческих компаний, которые решают их недействительную ликвидацию.

"Право увольнять членов руководства (государственных СМИ. — Ред.) принадлежит исключительно Национальному совету по вопросам медиа", — отметили в суде.

Обжалование решения

В свою очередь в Министерстве культуры Польши назвали решение Конституционного трибунала недействительным из-за нарушений назначения его членов.

Кроме того, Министерство решило сослаться на резолюции Европейского суда по правам человека, в которых говорится, что Конституционный трибунал в нынешнем виде "не является независимым и беспристрастным" судом, поэтому его решения "не имеют общеобязательной силы".

Что об этом известно

Ранее новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич решил уволить руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. По словам новой польской власти, государственные СМИ стали очень политизированными во время правления предшественников.

В свою очередь депутаты польской оппозиционной партии "Право и Справедливость" заняли помещения, в которых размещаются общественные СМИ страны. Таким образом они пытались оградить польскую прессу от "посягательств" новой власти на свободу слова.

Польша
суд
правосудие
СМИ
правительство

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