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Конституційний суд Польщі визнав незаконною ліквідацію держЗМІ

19 січня 2024 08:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Конституційний суд Польщі визнав незаконною ліквідацію держЗМІ
Судове засідання. Ілюстративне фото: Судова влада України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польському Конституційному трибуналі визнали незаконним рішення уряду країни щодо ліквідації державного радіо, телебачення та інформаційного агентства, яких попередня влада звинувачувала у поширенні пропаганди. Таке рішення було ухвалене вчора, 18 січня.

Про це повідомляє Reuters.

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Що вирішив польський трибунал

В рішенні йдеться про те, що питання про державні телерадіокомпанії мають ґрунтуватися на профільному законі, а не на кодексі комерційних компаній, які вирішують їхню недійсну ліквідацію.

"Право звільняти членів керівництва (державних ЗМІ. — Ред.) належить виключно Національній раді з питань медіа", — зазначили у суді.

Оскарження рішення

Своєю чергою у Міністерстві культури Польщі назвали рішення Конституційного трибуналу недійсним через порушення щодо призначення його членів.

Крім того, Міністерство вирішило послатися на резолюції Європейського суду з прав людини, в яких йдеться про те, що Конституційний трибунал у теперішньому вигляді "не є незалежним і безстороннім" судом, тому його рішення "не мають загальнообов'язкової сили".

Що про це відомо

Раніше новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич вирішив звільнити керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. За словами нової польської влади, державні ЗМІ стали дуже політизованими під час правління попередників.

Своєю чергою депутати польської опозиційної партії "Право і Справедливість" зайняли приміщення, в яких розташовуються суспільні ЗМІ країни. Таким чином вони намагалися захистити польську пресу від "зазіхань" нової влади на свободу слова.

Польща
суд
правосуддя
ЗМІ
уряд

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