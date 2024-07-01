Кто владеет Эпицентром - Схемы обнаружили след Натальи Королевской

Гипермаркет "Эпицентр". Фото иллюстративное: Интерфакс-Украина

После начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики завладели гипермаркетами "Эпицентр" в Херсоне и Мелитополе. Журналисты проекта "Схемы" установили, кто сегодня фактически держит под контролем захваченные магазины и получает прибыль.

Об этом говорится в расследовании "Схем", опубликованном в понедельник, 1 июля.

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"Стройцентр" в бывшем помещении "Эпицентра". Фото: Схемы

Кто владеет "Эпицентрами" на оккупированных территориях

Стало известно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в бывшем Эпицентре в Луганске начала действовать российская фирма ООО "Стройцентр". Данные об этом "Схемы" обнаружили в открытом реестре юридических лиц РФ, куда попала информация из закрытых реестров так называемой "ЛНР".

Это произошло после того, как в конце сентября 2022 президент России Владимир Путин подписал указы о "присоединении" к России частично оккупированных областей Украины — Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. О том, что именно Стройцентр торгует в бывшем луганском Эпицентре, свидетельствуют также и кассовые чеки, которые получили в свое распоряжение журналисты.

Кассовые чеки из "Стройцентра". Фото: Схемы

Директором "Стройцентра" и его совладельцем является Александр Якубовский. Таким образом он владеет акциями компании "Стройцентр-Запорожье". Компания зарегистрирована по адресу "Эпицентра" в оккупированном россиянами Мелитополе.

В 2022 году Александр Якубовский вместе с российскими военными пытался взять под контроль "Эпицентры" и в то время оккупированном Херсоне. При этом сотрудников торгового центра содержали в заложниках и требовали от них подчиняться российскому представителю.

Директор ООО "Стройцентр" Александр Якубовский. Фото: скриншот

Связи с Королевской

Расследователям стало известно, что Якубовский имеет давние связи с бывшей народной депутатом от ОПЗЖ Наталией Королевской. Вместе с ее сообщником Олегом Погодиным Якубовский совладеет украинской компанией "Интертрейд".

Журналисты "Схем" позвонили по телефону Александру Якубовскому и попросили прокомментировать выявленные в расследовании факты.

"Я не понимаю, кем оккупирована Луганщина. Россиянами? Это недостоверная информация", — заявил Якубовский.

После этого положил трубку и на последующие звонки не отвечал.

В свою очередь, в PR-департаменте сети "Эпицентр" сообщили, что компания не контролирует деятельность торговых центров, которые находятся в Луганске (с 2014 года) и Мелитополе. Пока неизвестно, кто осуществляет деятельность в указанных торговых центрах после потери контроля над ними.

"Схемам" пока не удалось получить комментарий Натальи Королевской.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Известно о большом количестве погибших и пропавших без вести.

В сети "Эпицентр" считают меры безопасности в магазинах проработанными. Там подчеркивают, что правила безопасности действуют во всех гипермаркетах сети.