Хто володівє Епіцентром — "Схеми" виявили слід Наталії Королевської

Гіпермаркет "Епіцентр". Фото ілюстративне: Інтерфакс-Україна

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, загарбники заволоділи гіпермаркетами "Епіцентр" у Херсоні та Мелітополі. Журналісти проекту "Схеми" встановили, хто сьогодні фактично тримає підконтролем захоплені магазини та отримує з них прибуток.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", яке опублікували у понеділок, 1 липня.

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Хто володіє "Епіцентрами" на окупованих територіях

Стало відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у колишньому Епіцентрі в Луганську почала діяти російська фірма ООО "Стройцентр". Дані про це "Схеми" знайшли у відкритому реєстрі юридичних осіб РФ, куди потрапила інформація із закритих реєстрів так званої "ЛНР".

Це сталося після того, як наприкінці вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав укази про "приєднання" до Росії частково окупованих областей України — Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської. Про те, що саме "Стройцентр" здійснює торгівлю у колишньому луганському "Епіцентрі", свідчать також і касові чеки, які отримали у своє розпорядження журналісти.

Касові чеки з "Стройцентра". Фото: Схеми

Директором "Стройцентру" і його ж співвласником є Олександр Якубовський. Таким чином він володіє акціями компанії "Стройцентр-Запорожье". Компанія зареєстрована за адресою "Епіцентру" в окупованому росіянами Мелітополі.

У 2022 році Олександр Якубовський разом із російськими військовими намагався взяти під контроль "Епіцентри" і в на той час окупованому Херсоні. При цьому співробітників торгового центру тримали в заручниках і вимагали від них підпорядковуватися російському представнику.

Директор ООО "Стройцентр" Олександр Якубовський. Фото: скриншот

Зв'язки з Королевською

Розслідувачам стало відомо, що Якубовський має давні зв’язки з колишньою народною депутаткою від ОПЗЖ Наталією Королевською. Разом із її спільником Олегом Погодіним Якубовський співволодіє українською компанією "Інтертрейд".

Журналісти "Схем" зателефонували Олександрові Якубовському і попросили прокоментувати виявлені у розслідуванні факти.

"Я не розумію, ким окупована Луганщина. Росіянами? Це недостовірна інформація", — заявив Якубовський.

Після цього поклав слухавку і на подальші дзвінки не відповідав.

В свою чергу, у PR-департаменті мережі "Епіцентр" повідомили, що компанія не контролює діяльність у торгових центрів, які знаходяться у Луганську (з 2014 року) та Мелітополі. Наразі невідомо, хто здійснює діяльність в зазначених торгових центрах після втрати контролю над ними.

"Схемам" поки не вдалось отримати коментар Наталії Королевської.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти у вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Відомо про велику кількість загиблих та зниклих безвісти.

В мережі "Епіцентр" вважають заходи безпеки в магазинах пропрацьованими. Там наголошують, що правила безпеки діють в усіх гіпермаркетах мережі.