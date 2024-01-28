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Компания, производящая HIMARS и F-16, решила сократить персонал

28 января 2024 08:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Компания, производящая HIMARS и F-16, решила сократить персонал
Истребитель F-16. Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Компания Lockheed Martin, которая занимается производством HIMARS, истребителей F-16, F-35 и другой техники, решила сократить персонал. Речь идет о более чем двух тысячах работников.

Об этом сообщает Reuters.

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Американский производитель авиационной техники сократит 1-2% своих рабочих мест в течение 2024 года. Компания хочет снизить расходы и оптимизировать бюджет.

По словам представителя Lockheed Martin, сокращения повлияют на позиции во всех сферах бизнеса и корпоративных сделок. Он отметил, что меры по уменьшению затрат также будут включать замораживание найма и добровольное увольнение.

В штате производителя авиационной техники из Мэриленда работают более 122 тысяч человек по всему миру. Сокращение расходов поможет Lockheed Martin перевести свою деятельность в цифровой формат.

"Мы добиваемся сокращения наших прямых затрат за счет оптимизации цепочки поставок, повышения производительности труда, а также повышения эффективности благодаря 1LMX", — говорит финансовый директор Lockheed Martin Джей Малаве.

Оборонные компании США отмечают заметный рост заказов из-за увеличения количества конфликтов в мире, однако связанные с пандемией коронавируса перебои в работе цепочек поставок и рабочей силы давят на этот сектор.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Украине от Дании истребителей F-16 идет строго по плану. Рисков срыва программы нет, и самолеты в скором времени прибудут в Украину.

Также мы писали, что представитель Минобороны Дании заявил, что передача Украине истребителей F-16 задерживается. Ожидается, что она будет осуществлена в срок на полгода позже планирования.

работа
самолеты
компании
F-16
HIMARS

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