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Компанія, яка виробляє HIMARS та F-16, вирішила скоротити персонал

28 січня 2024 08:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Компанія, яка виробляє HIMARS та F-16, вирішила скоротити персонал
Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Компанія Lockheed Martin, яка займається виробництвом HIMARS, винищувачів F-16, F-35 та іншої техніки, вирішила скоротити персонал. Йдеться про понад дві тисячі працівників.

Про це повідомляє Reuters.

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Американський виробник авіаційної техніки скоротить 1-2% своїх робочих місць протягом 2024 року. Компанія хоче знизити витрати та оптимізувати бюджет.

За словами представника Lockheed Martin, скорочення вплинуть на позиції у всіх сферах бізнесу та корпоративних операцій. Він зазначив, що заходи щодо зменшення витрат також включатимуть заморожування найму та добровільне звільнення.

У штаті виробника авіаційної техніки з Меріленду працюють понад 122 тисячі людей по всьому світу. Скорочення витрат допоможе Lockheed Martin перевести свою діяльність у цифровий формат.

"Ми домагаємося скорочення наших прямих витрат за рахунок оптимізації ланцюжка постачання, підвищення продуктивності праці, а також підвищення ефективності завдяки 1LMX", — каже фінансовий директор Lockheed Martin Джей Малаве.

Оборонні компанії США зазначають помітне зростання замовлень через збільшення кількості конфліктів у світі, однак пов'язані з пандемією коронавірусу перебої в роботі ланцюжків поставок та робочої сили тиснуть на цей сектор.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявив, що підготовка до передачі Україні від Данії винищувачів F-16 відбувається точно за планом. Ризиків зриву програми немає, й літаки незабаром прибудуть до України.

Також ми писали, що представник Міноборони Данії заявив, що передача Україні винищувачів F-16 затримується. Очікується, що її здійснять в термін на пів року пізніше, аніж планували.

робота
літаки
компанії
F-16
HIMARS

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