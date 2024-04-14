Командующий Воздушными силами подтвердил уничтожение вражеского командного пункта в Луганске

Украинские бойцы уничтожают врага. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за поражение вражеского пункта управления группировки войск "Центр", который был размещен во временно оккупированном Луганске.

Об этом Николай Олещук написал в Telegram.

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"Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных Сил за успешный, а главное — результативный удар по вражескому объекту в Луганской области 13 апреля 2024 года. Украинские пилоты отлично выполнили работу и вернулись на базу", — отметил командующий.

Он добавил, что когда Украине дадут больше ракет, таких ударов по тылу врага станет больше.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала командующего Воздушными силами Николая Олещука

Как известно, в субботу, 13 апреля, Центр стратегических коммуникаций опубликовал сообщение о поражении Силами обороны вражеского пункта управления "Центр" в оккупированном Луганске.

Как украинские военные уничтожают врага на передовой

Напомним, что бойцы 47-й ОМБр показали работу БМП Bradley, которая эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.

Также мы писали, что украинские бойцы показали, как проделали ряд точных ударов дронами по составам и технике российской группировки. Мастер-класс продемонстрировали подразделение крымского управления СБУ "Бугский Гард" и николаевские морпехи 36 ОБМБ им. Михаила Билинского.