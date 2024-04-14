Командувач Повітряних сил підтвердив знищення ворожого командного пункту у Луганську

Українські бійці нищать ворога. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським льотчикам за ураження ворожого пункту управління угруповання військ "Центр", що був розміщений у тимчасово окупованому Луганську.

Про це Микола Олещук написав у Telegram.

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"Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне — результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу", — зазначив командувач.

Він додав, що коли Україні дадуть більше ракет, таких ударів по тилу ворога стане більше.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу командувача Повітряних сил Миколи Олещука

Як відомо, у суботу, 13 квітня, Центр стратегічних комунікацій опублікував повідомлення про ураження Силами оборони ворожого пункту управління "Центр" в окупованому Луганську.

Як українські військові нищать ворога на передовій

Нагадаємо, що бійці 47-ї ОМБр показали роботу БМП Bradley, яка ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою Донецької області.

Також ми писали, що українські бійці показали, як виконали низку точних ударів дронами по складах та техніці російського угруповання. Майстер-клас продемонстрували підрозділ кримського управління СБУ "Бузький Гард" та миколаївські морпіхи 36 ОБМБ ім. Михайла Білинського.