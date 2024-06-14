Яна Зинкевич вышла замуж - фото со свадьбы командир Госпитальеров

Украинская медикиня-доброволица Яна Зинкевич. фото: Яна Зинкевич, Facebook

Основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич вышла замуж. Фотографии с торжественной церемонии она опубликовала в своих социальных сетях.

Об этом сообщила Яна Зинкевич в Facebook в пятницу, 14 июня.

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Яна Зинкевич вышла замуж

Основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич вышла замуж.

"Новый этап жизни после 7 лет жизни вместе", — отметила украинская медикиня-доброволица.

Кто такая Яна Зинкевич

Яна Зинкевич родилась в Ровно. До войны планировала поступить в медицинский университет и в 2017 году поступила в Государственную медицинскую академию Днепра. В конце концов окончив ее.

В 2015 году на трассе Днепро-Донецк автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" попал в ДТП. За рулем был не пострадавший Максим Кораблев. Она вылетела из машины, получив перелом позвоночника, многочисленные переломы ребер, ключицы, повреждения внутренних органов и контузию сердца и легких. В результате аварии она получила инвалидность и передвигается на инвалидной коляске.

Позже Коралев сделал предложение Яне во время прямого эфира на канале "1+1". Руководитель "Госпитальеров" сообщила о своей беременности на четвертом месяце.

В октябре 2016 года Яна родила дочь Богдану, но через несколько дней после родов Кораблев покинул семью. Яна Зинкевич воспитывает дочь самостоятельно.

Яна Зинкевич вместе с дочерью Богданой. Фото: hinstagram.com/yana_zinkevych

В 2019 году Яну Зинкевич избрали народной депутатом и главой новой комиссии по вопросам ветеранов в Верховной Раде. Она также стала секретарем комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде IX созыва.

В 2023 году основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры" попала в ежегодный рейтинг Time 100 Next , определяющий самых влиятельных людей, меняющих будущее мира.

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