Яна Зінкевич вийшла заміж — фото з весілля командирки Госпітальєрів

Українська медикиня-доброволиця Яна Зінкевич. фото: Яна Зінкевич, Facebook

Засновниця та командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич вийшла заміж. Світлини з урочистої церемонії вона опублікувала у своїх соціальних мережах.

Про це повідомила Яни Зінкевич у Facebook у п'ятницю, 14 червня.

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Яна Зінкевич вийшла заміж

Засновниця та командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич вийшла заміж.

"Новий етап життя після семи років життя разом", — зазначила українська медикиня-доброволиця.

Хто така Яна Зінкевич

Яна Зінкевич народилася в Рівному. До війни планувала вступити до медичного університету і в 2017 році вступила до Державної медичної академії Дніпра. Зрештою закінчила її.

У 2015 році на трасі Дніпро-Донецьк автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП. За кермом був Максим Корабльов, який не постраждав. Яна вилетіла з машини, отримавши перелом хребта, численні переломи ребер, ключиці, ушкодження внутрішніх органів і контузію серця та легень. Внаслідок аварії вона отримала інвалідність і пересувається на інвалідному візку.

Пізніше Корабльов освідчився Яні під час прямого ефіру на каналі "1+1". Керівниця "Госпітальєрів" повідомила про свою вагітність на четвертому місяці.

У жовтні 2016 року Яна народила доньку Богдану, але за кілька днів після пологів Корабльов покинув сім'ю. Яна Зінкевич виховує доньку самостійно.

Яна Зінкевич разом із доньокю Богданою. Фото: hinstagram.com/yana_zinkevych

У 2019 році Яну Зінкевич обрали народною депутаткою і головою нової комісії з питань ветеранів у Верховній Раді. Вона також стала секретаркою комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Верховній Раді IX скликання.

У 2023 році засновниця та командир медичного батальйону "Госпітальєри" потрапила до щорічного рейтингу Time 100 Next, що визначає найвпливовіших людей, які змінюють майбутнє світу.

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