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Командирка батальйону Госпітальєри вийшла заміж — яскраві фото

14 червня 2024 17:33
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Яна Зінкевич вийшла заміж — фото з весілля командирки Госпітальєрів
Українська медикиня-доброволиця Яна Зінкевич. фото: Яна Зінкевич, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Засновниця та командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич вийшла заміж. Світлини з урочистої церемонії вона опублікувала у своїх соціальних мережах.

Про це повідомила Яни Зінкевич у Facebook у п'ятницю, 14 червня.

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Яна Зінкевич вийшла заміж

Засновниця та командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич вийшла заміж. 

"Новий етап життя після семи років життя разом", —  зазначила українська медикиня-доброволиця.

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Хто така Яна Зінкевич

Яна Зінкевич народилася в Рівному. До війни планувала вступити до медичного університету і в 2017 році вступила до Державної медичної академії Дніпра. Зрештою закінчила її.

У 2015 році на трасі Дніпро-Донецьк автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП. За кермом був Максим Корабльов, який не постраждав. Яна вилетіла з машини, отримавши перелом хребта, численні переломи ребер, ключиці, ушкодження внутрішніх органів і контузію серця та легень. Внаслідок аварії вона отримала інвалідність і пересувається на інвалідному візку.

Пізніше Корабльов освідчився Яні під час прямого ефіру на каналі "1+1". Керівниця "Госпітальєрів" повідомила про свою вагітність на четвертому місяці.

У жовтні 2016 року Яна народила доньку Богдану, але за кілька днів після пологів Корабльов покинув сім'ю. Яна Зінкевич виховує доньку самостійно.

Яна Зінкевич зізналася, що виходить заміж за військового - деталі | ТаблоID
Яна Зінкевич разом із доньокю Богданою. Фото: hinstagram.com/yana_zinkevych

У 2019 році Яну Зінкевич обрали народною депутаткою і головою нової комісії з питань ветеранів у Верховній Раді. Вона також стала секретаркою комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Верховній Раді IX скликання.

У 2023 році засновниця та командир медичного батальйону "Госпітальєри" потрапила до щорічного рейтингу Time 100 Next, що визначає найвпливовіших людей, які змінюють майбутнє світу.

Нагадаємо, що український кінорежисер та актор Ахтем Сеітаблаєв відтермінував своє весілля з новою обраницею. Дівчина молодша на 20 років. 

Раніше ми писали, що брат принцеси Діани Чарльз Едвард Моріс Спенсер розлучається зі своєю дружиною Карен Гордон. Причина — вихід його відвертих мемуарів. 

медики
Україна
добровольці
Яна Зінкевич
військовий медик
шлюб

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