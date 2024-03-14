Командир ВСУ встретил на войне отца — российского танкиста, покинувшего его в детстве (видео)

Военный ВСУ Александр. Фото: скриншот

Командир экипажа, военнослужащий 47-й бригады Вооруженных сил Украины Александр рассказал, как встретил своего отца во время боя на передовой. По его словам, тот воевал танкистом на стороне России, узнав, что сын среди войск противника, позвонил к нему и призвал перейти к оккупантам.

Об этом говорится в репортаже телеканала "Новое время", опубликованном во вторник, 12 марта.

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Как Александр встретил отца-танкиста на передовой

Александр рассказал, что бой украинского экипажа БМП Bradley с россиянами на Авдеевском направлении, в результате чего ВСУ подбили два танка, стал легендарным даже среди оккупантов. Так, о нем рассказывали не только в украинских новостях, но и в российских пабликах. Поэтому вскоре военному позвонили по неизвестному номеру и в трубке прозвучало: "Я твой отец", потом тот предложил перейти на сторону врага.

Александру пришлось столкнуться с отцом в одном бою. Он был с экипажем на задании, когда на них неожиданно выехал российский танк и выстрелил в сторону, но броня выдержала. Затем ему позвонил отец и попросил, чтобы сын перестал стрелять. Однако защитник ему не поверил.

Как оказалось, отец Александра воевал танкистом на стороне россиян на том же направлении. По словам военного, отец бросил его еще в детстве.

"Мама — украинка, а он из России. В Украине он вроде бы был, я мало о нем знаю", — отметил защитник.

Вскоре Александр узнал, что его отец погиб.

"Он ехал, три раза на мине взорвался и уже начал сам гореть. Экипаж не весь выбежал. По ходу он не смог вылезть и там и остался. У каждого своя судьба. Я особо его не знал, особо его не видел. Для меня это не было, что вроде отец, что вроде жаль. Это моя работа. Он выбрал свою сторону. И все", — признался военный.

Как ВСУ уничтожают врага на фронте

Напомним, что ВСУ продолжают уничтожать российских захватчиков, не давая им продвигаться по территории Украины. Так, в Третьей штурмовой бригаде показали эффектные кадры уничтожения дронами-камикадзе российских пехотинцев под Авдеевкой Донецкой области.

Также мы писали, что недавно воины 47-й отдельной механизированной бригады блестяще ликвидировали группу оккупантов на Авдеевском направлении.