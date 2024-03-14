Командир ЗСУ зустрів на війні батька — російського танкіста, який покинув його в дитинстві (відео)

Військовий ЗСУ Олександр. Фото: скриншот

Командир екіпажу, військовослужбовець 47-ї бригади Збройних сил України Олександр розповів, як зустрів свого батька під час бою на передовій. За його словами, той воював танкістом на боці Росії, дізнавшись, що син серед військ противника, зателефонував до нього і закликав перейти до окупантів.

Про це йдеться в репортажі телеканалу "Новое время", опублікованому в вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Як Олександр зустрів батька-танкіста на передовій

Олександр розповів, що бій українського екіпажа БМП Bradley з росіянами на Авдіївському напрямку, внаслідок чого ЗСУ підбили два танки, став легендарним навіть серед окупантів. Так, про нього розповідали не лише в українських новинах, а й у російських пабліках. Тому незабаром до військового зателефонували з невідомого номера й у слухавці пролунало: "Я твій батько", потім той запропонував перейти на бік ворога.

Олександру довелося зіткнутися з батьком в одному бою. Він був з екіпажем на завданні, коли на них несподівано виїхав російський танк і вистрілив в бік, однак броня витримала. Опісля до нього зателефонував батько й попросив, щоб син перестав стріляти. Однак захисник йому не повірив.

Як виявилося, батько Олександра воював танкістом на боці росіян на тому ж напрямку. За словами військового, батько покинув його ще в дитинстві.

"Мама — українка, а він із Росії. В Україні він начебто був, я мало про нього знаю", — зазначив захисник.

Незабаром Олександр дізнався, що його батько загинув.

"Він виїхав, три рази на міні підірвався і вже почав сам горіти. Екіпаж не весь вибіг. По ходу він не зміг вилізти і там і залишився. У кожного своя доля. Я особливо його не знав, особливо його не бачив. Для мене це не було, що на кшталт батько, що на кшталт шкода. Це моя робота. Він вибрав свій бік. І все", — зізнався військовий.

Як ЗСУ нищать ворога на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують нищити російських загарбників, не даючи їм просуватись територією України. Так, у Третій штурмовій бригаді показали ефектні кадри знищення дронами-камікадзе російських піхотинців під Авдіївкою Донецької області.

Також ми писали, що нещодавно воїни 47-ї окремої механізованої бригади блискуче ліквідували групу окупантів на Авдіївському напрямку.