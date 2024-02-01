Бывшего "губернатора" российских оккупационных властей Севастополя задержали в Лондоне

Оккупационный губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Фото: росСМИ

В Лондоне британская полиция задержала бывшего так называемого "губернатора" временно оккупационных властей Севастополя Дмитрия Овсянникова. Это произошло в его доме еще на прошлой неделе.

Об этом пишет The Insider со ссылкой на The Times.

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Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) выдвинуло так называемому "губернатору" Севастополя Дмитрию Овсянникову обвинение в нарушении санкций и денег.

Сообщается, что Овсянников предстанет перед судом 20 февраля. Он обвиняется в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, его подозревают в хранении 77,5 тысячи фунтов стерлингов преступной наличности.

"Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам", — отмечает The Times.

Ранее в отношении Овсянникова действовали также санкции ЕС. Однако в феврале 2023 года он был исключен из этого списка. Однако Великобритания, не являющаяся членом ЕС, с него санкции не снимала.

В должности так называемого "губернатора" оккупационных властей в Севастополе Дмитрий Овсянников работал в 2017-2019 годах.

Ранее мы сообщали, что в Финляндии арестовали российского неонациста и военного преступника Яна Петровского. Его называют главой разведывательной группы "Русич". К тому же фигурант имеет связи с "вагнеровцами".

Напомним, что российский олигарх Алексей Кузьмичев был задержан французскими милиционерами. С начала российского вторжения в Украину он находился под санкциями.