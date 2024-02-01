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Колишнього "губернатора" російської окупаційної влади Севастополя затримали в Лондоні

1 лютого 2024 08:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Колишнього "губернатора" російської окупаційної влади Севастополя затримали в Лондоні
Окупаційний губернатор Севастополя Дмитро Овсянніков. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Лондоні британська поліція затримала колишнього так званого "губернатора" тимчасово окупаційного влади Севастополя Дмитра Овсяннікова. Це відбулося в його будинку ще минулого тижня.

Про це пише The Insider з посиланням на The Times.

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Британське агентство боротьби зі злочинністю (NCA) висунуло так званому "губернатору" Севастополя Дмитру Овсяннікову звинувачення у порушенні санкцій та грошей.

Повідомляється, що Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів. Окрім того, його підозрюють у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.

"Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей та фінансових послуг", — зазначає The Times.

Раніше щодо Овсяннікова діяли також санкції ЄС. Проте у лютому 2023 року його було виключено з цього списку. Проте Велика Британія, яка не є членом ЄС, з нього санкції не знімала.

На посаді так званого "губернатора" окупаційної влади у Севастополі Дмитро Овсянніков працював у 2017-2019 роках.

Раніше ми повідомляли, що у Фінляндії заарештували російського неонациста та воєнного злочинця Яна Петровського. Його називають очільником розвідувальної групи "Русич". До того ж фігурант має зв'язки з "вагнерівцями".

Нагадаємо, що російський олігарх Олексій Кузьмічєв був затриманий французькими правоохоронцями. Від початку російського вторгнення в Україну він перебував під санкціями.

Великобританія
Севастополь
світ
арешт
Росія

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