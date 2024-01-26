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Бывшего американского разведчика раскритиковали в США за визит в Чечню

26 января 2024 17:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Бывшего американского разведчика раскритиковали в США за визит в Чечню
Пропагандист Скотт Риттер. Фото: REUTERS/Chingis Kondarov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Одного из главных российских пропагандистов Скотта Риттера жестко раскритиковали в Соединенных Штатах Америки. Как известно, в США были удивлены поездкой бывшего американского разведчика в Чечню, чтобы увидеться с так называемым лидером региона Рамзаном Кадыровым.

На такой визит, в частности, отреагировал ведущий Renew Democracy Initiative Эван Маварире в эфире своей программы.

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Реакция американского ведущего на визит Риттера

"Какого черта, чувак? И нет, Скотт там не с Крисом Кринглом из рождественского выпуска 70-х годов "Санта Клаус идет в город". Это Рамзан Кадыров, жестокий военный царек, правящий Чечней как щенок в руках Владимира Путина", — подчеркнул ведущий.

Стоит добавить, что сегодня Риттер известен не только своей работой на российскую пропаганду, но и уголовным делом в отношении него. В 2011 году он был осужден за незаконный контакт с несовершеннолетним, а также по пяти другим обвинениям. Он был освобожден условно-досрочно после 2,5 лет заключения.

Очередная ложь от российского пропагандиста

После чего на видео содержатся кадры, на которых Риттер выступает перед тысячами чеченских военных и на русском языке рассказывает о "чеченских героях Мариуполя".

"Подождите, он серьезно сказал, что чеченцы — герои Мариуполя? Где Россия и чеченцы практически полностью обезлюдили полумиллионный город? Где россияне бомбили театр, полный гражданских, перед которым было написано "ДЕТИ", заглавными буквами?" — удивленно спросил Эван Маварире.

После этого ведущий резко отреагировал на заявление Риттера, который публично защитил боевиков ХАМАСа.

"Террористы-убийцы, поддерживаемые Ираном, которые в октябре убили более тысячи человек и до сих пор держат более сотни заложников в Газе... Говорим о совести? На самом деле, если спросите меня, у этого парня точно нет совести", — добавил ведущий.

Отметим, что Скотт Риттер недавно побывал и во временно оккупированной Херсонской области, где встретился с так называемым "председателем" региона и коллаборантом Владимиром Сальдо.

Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил Соединенным Штатам снять санкции с его семьи и имущества. Вместо этого он предлагает вернуть 20 украинских военнопленных.

США
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пропаганда
Рамзан Кадыров
война в Украине
Россия

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