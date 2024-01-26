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Колишнього американського розвідника розкритикували в США за візит до Чечні

26 січня 2024 17:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Колишнього американського розвідника розкритикували в США за візит до Чечні
Пропагандист Скотт Ріттер. Фото: REUTERS/Chingis Kondarov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Одного з найголовніших російських пропагандистів Скотта Ріттера жорстко розкритикували в Сполучених Штатах Америки. Як відомо, в США були здивовані поїздкою колишнього американського розвідника до Чечні, аби побачитися з так званим лідером регіону Рамзаном Кадировим.

На такий візит зокрема відреагував ведучий Renew Democracy Initiative Еван Маваріре в ефірі своєї програми.

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"Якого чорта, чувак? І ні, Скотт там не з Крісом Крінглом із різдвяного випуску 70-х років "Санта Клаус іде в місто". Це Рамзан Кадиров, жорстокий військовий царьок, що править Чечнею як цуценя в руках Володимира Путіна", — наголосив ведучий.

Варто додати, що на сьогодні Ріттер відомий не лише своєю роботою на російську пропаганду, а й кримінальною справою щодо нього. У 2011 році його було засуджено за незаконний контакт з неповнолітнім, а також за п'ятьма іншими звинуваченнями. Його було звільнено умовно-достроково після 2,5 років ув'язнення. 

Чергова брехня від російського пропагандиста

Після чого на відео містяться кадри, на яких Ріттер виступає перед тисячами чеченськими військовими та на російській мові розповідає про "чеченських героїв Маріуполя". 

"Зачекайте, він серйозно сказав, що чеченці — герої Маріуполя? Де Росія та чеченці практично повністю обезлюднили півмільйонне місто? Де росіяни бомбили театр, повний цивільних, перед яким було написано "ДІТИ", великими літерами?" — запитав здивовано Еван Маваріре.

Після цього ведучий різко відреагував на заяву Ріттера, який публічно захистив бойовиків ХАМАСу. 

"Терористи-вбивці, яких підтримує Іран, які в жовтні вбили понад тисячу людей і досі тримають більше сотні заручників у Газі... Говоримо про совість? Насправді, якщо запитаєте мене, у цього хлопця точно немає совісті", — додав ведучий.

Зазначимо, що Скотт Ріттер нещодавно побував і на тимчасово окупованій Херсонській області, де зустрівся з так званим "головою" регіону та колаборантом Володимиром Сальдо. 

Нагадаємо, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров запропонував Сполученим Штатам зняти санкції з його сім'ї та майна. Натомість він пропонує повернути 20 українських військовополонених.

США
журналісти
пропаганда
Рамзан Кадиров
війна в Україні
Росія

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