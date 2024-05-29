Бывший регионал Продивус пытается сорвать подготовку сборной Украины по боксу к Олимпиаде

Бывший член Партии регионов Владимир Продивус. Фото: glavred.info

Бывший представитель Партии регионов Владимир Продивус, покинувший Украину в начале войны, пытается захватить контроль над Федерацией бокса. Такими действиями он препятствует подготовке сборной Украины к Олимпийским играм.

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в Telegram в среду, 29 мая.

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Заместитель командира Третьей ОШБр отметил, что Продивус руководил Федерацией с 2008 года, превратив ее в частное предприятие и политическую ячейку, сначала для Партии регионов, а впоследствии для ОПЗЖ. Перед войной он попытался провести фиктивные выборы президента Федерации, но Федерация провела свои выборы, избрала нового лидера и продолжила свою деятельность.

Жорин добавил, что Продивус на протяжении всей жизни поддерживал "русский мир", превратил национальную Федерацию в частную компанию, получал отличия от России во время войны, а теперь появился, чтобы провозгласить себя президентом.

Под новым руководством ФБУ сосредоточилась на развитии бокса, достигнув значительных успехов даже в условиях войны. На последнем юношеском Чемпионате Европы украинская команда завоевала рекордное количество медалей — 22 из 25, включая 8 золотых. Сейчас команда активно готовится к Олимпиаде.

По информации экс-командира полка "Азов", в этот критический момент Продивус решил вернуться в украинский бокс. Он дождался 60-летия, вероятно, чтобы избежать мобилизации, и начал судебные процессы. Он пытается восстановить свою легитимность, препятствуя деятельности Федерации и подготовке к Олимпийским играм.

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Напомним, украинские спортсмены стали обладателями еще одной олимпийской лицензии на Игры в Париже. Речь идет о квоте в женском маунтинбайке.

Ранее украинская гимнастка Высочанская пронесла Олимпийский огонь в Марселе.