Бывший регионал Продивус пытается сорвать подготовку сборной Украины по боксу к Олимпиаде
Бывший представитель Партии регионов Владимир Продивус, покинувший Украину в начале войны, пытается захватить контроль над Федерацией бокса. Такими действиями он препятствует подготовке сборной Украины к Олимпийским играм.
Об этом сообщил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в Telegram в среду, 29 мая.
Продивус срывает подготовку сборной к Олимпиаде
Заместитель командира Третьей ОШБр отметил, что Продивус руководил Федерацией с 2008 года, превратив ее в частное предприятие и политическую ячейку, сначала для Партии регионов, а впоследствии для ОПЗЖ. Перед войной он попытался провести фиктивные выборы президента Федерации, но Федерация провела свои выборы, избрала нового лидера и продолжила свою деятельность.
Жорин добавил, что Продивус на протяжении всей жизни поддерживал "русский мир", превратил национальную Федерацию в частную компанию, получал отличия от России во время войны, а теперь появился, чтобы провозгласить себя президентом.
Под новым руководством ФБУ сосредоточилась на развитии бокса, достигнув значительных успехов даже в условиях войны. На последнем юношеском Чемпионате Европы украинская команда завоевала рекордное количество медалей — 22 из 25, включая 8 золотых. Сейчас команда активно готовится к Олимпиаде.
По информации экс-командира полка "Азов", в этот критический момент Продивус решил вернуться в украинский бокс. Он дождался 60-летия, вероятно, чтобы избежать мобилизации, и начал судебные процессы. Он пытается восстановить свою легитимность, препятствуя деятельности Федерации и подготовке к Олимпийским играм.
Напомним, украинские спортсмены стали обладателями еще одной олимпийской лицензии на Игры в Париже. Речь идет о квоте в женском маунтинбайке.
Ранее украинская гимнастка Высочанская пронесла Олимпийский огонь в Марселе.
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