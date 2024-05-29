Колишній регіонал Продивус намагається зірвати підготовку збірної України з боксу до Олімпіади

Колишній член Партії регіонів Володимир Продивус. Фото: glavred.info

Колишній представник Партії регіонів Володимир Продивус, який залишив Україну на початку війни, намагається захопити контроль над Федерацією боксу. Такими діями він перешкоджає підготовці збірної України до Олімпійських ігор.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін у Telegram у середу, 29 травня.

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Заступник командира Третьої ОШБр зазначив, що Продивус керував Федерацією з 2008 року, перетворивши її на приватне підприємство та політичний осередок, спочатку для Партії регіонів, а згодом для ОПЗЖ. Перед війною він спробував провести фіктивні вибори президента Федерації, але Федерація провела власні вибори, обрала нового лідера та продовжила свою діяльність.

Жорін додав, що Продивус протягом усього життя підтримував "рускій мір", перетворив національну Федерацію на приватну компанію, отримував відзнаки від Росії під час війни, а тепер з’явився, щоб проголосити себе президентом.

Під новим керівництвом ФБУ зосередилася на розвитку боксу, досягнувши значних успіхів навіть в умовах війни. На останньому юнацькому Чемпіонаті Європи українська команда здобула рекордну кількість медалей — 22 з 25, включаючи 8 золотих. Зараз команда активно готується до Олімпіади.

За інформацією екскомандира полку "Азов", у цей критичний момент Продивус вирішив повернутися до українського боксу. Він дочекався 60-річчя, ймовірно, щоб уникнути мобілізації, і почав судові процеси. Він намагається відновити свою легітимність, перешкоджаючи діяльності Федерації та підготовці до Олімпійських ігор.

Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

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