Бывший снайпер морской пехоты США ушел в добровольцы в ВСУ - интервью

Мэтью Сэмпсон, снайпер морской пехоты США. Фото: скриншот

В Вашингтоне состоялся адвокационный Саммит действий, на котором политики, волонтеры, военные и многие другие просили о выделении помощи Украине. Среди них был и Мэтью Сэмпсон, снайпер морской пехоты Соединенных Штатов.

Новини.LIVE эксклюзивно с ним побеседовали о том, почему помощь Украине нужна как можно скорее, как украинские военные используют американское оружие и сколько еще будет продолжаться война.

Читайте также:

— Мэтью, расскажите о себе, пожалуйста. Почему вы пришли поддержать Украину?

— Я снайпер морской пехоты США. Я был на активной службе с 200-го5 по 2010 год. А около двух лет назад пошел добровольцем в Украину. Приехав туда, я поступил в Международный легион и провел там в общей сложности 635 дней, прежде чем впервые вернулся домой в феврале прошлого года.

И сейчас я здесь, в Капитолии, чтобы поговорить с Конгрессом и, надеюсь, поощрить их и проинформировать обо всех причинах, почему Украина нуждается в большей помощи, и особенно американцы, которые там находятся как добровольцы, как мы нуждаемся в помощи и хотим выжить.

— Почему Украине нужно поставлять больше оружия?

— Ну, поскольку ситуация там такова, что украинцы делают все возможное, чтобы справиться с вызовами, которые сложились, и отчасти ситуация заключается в том, что им нужно больше оружия и боеприпасов. В Украине много храбрых солдат, готовых идти воевать и умирать за свою страну, чтобы бороться с россиянами и удерживать россиян в России, вместо того, чтобы они снова вторглись в Европу, как это было во время Второй мировой войны. И это то, что украинцы с радостью сделают.

Доброволец ВСУ Мэтью Сэмпсон. Фото: скриншот

Для этого им просто нужно оружие и боеприпасы. И некоторые регионы способны сделать это достаточно хорошо. А в некоторых регионах, где я недавно находился, они не могут этого сделать. У них не хватает боеприпасов, чтобы совершать какие-то атаки. И что интересно, у россиян тоже нет боеприпасов в некоторых из этих мест. Поэтому тот, кто первым получит боеприпасы, сможет занять позицию на следующий день.

— Что будет, если мы не получим этот дополнительный законопроект? Что произойдет, если мы не получим американское оружие исходя из вашего опыта?

— Тогда больше украинцев и других иностранцев, таких как американцы, будут убиты в бою. Еще больше украинцев, иностранцев и американцев погибнет от крылатых ракет, которыми обстреливают столицу страны и все крупные города Украины. И это достаточно большая проблема.

Россия ясно дала понять, что не собирается останавливаться. Они очень открыто заявили, что после того, как... завоюют Украину, они вторгнутся в Польшу. Поэтому они прилагают все усилия, чтобы попытаться начать Третью мировую войну, и мы считаем, что лучший способ избежать и предотвратить Третью мировую войну — это остановить их в Украине.

— Есть ли у вас собственное послание, которое вы хотели бы донести до своего представителя в Конгрессе?

— Да, я думаю, что мы должны экономить деньги, и лучший способ сэкономить деньги — полностью остановить войну в Украине, и единственный способ это сделать — победа.

И это будет очень дорого стоить, если ситуация выйдет из-под контроля, как это было во время Второй мировой войны, и если нам придется отдать американского военнослужащего и американские жизни, чтобы уйти и воевать с россиянами, потому что они решили вторгнуться в страну НАТО, такие как Польша, что они опять же сказали, что собираются сделать.

— Но, по-моему, месседжи о том, что Россия пойдет в другую европейскую страну, чтобы вторгнуться в НАТО, не работают, потому что уже полгода мы говорим о том же вопросе, те же месседжи, которые мы пытались донести до НАТО, Конгресса. Возможно, нам следует изменить нашу стратегию, изменить месседжи, которые мы должны доносить до Конгресса?

— Я согласен. И это одна из причин, почему я хочу поговорить сегодня частично об экономии денег, потому что считаю, что если мы можем потратить сотни миллиардов сегодня, мы можем сэкономить триллионы долларов в следующем году. И часть из них — это жизнь американцев.

И я считаю очень важным, что если мы поможем гораздо больше, в огромных размерах, сегодня или в этом году, то мы сможем сделать гораздо больше, чтобы положить конец этому конфликту и этой войне и выгнать российских захватчиков из суверенной страны Украины. И единственный способ сделать это — увеличить поддержку на значительную сумму, чтобы мы все могли сэкономить деньги и спасти жизни в следующем году.

— Исходя из вашего военного опыта, что именно нужно Украине? Какое конкретно вооружение?

— Разные участки фронта нуждаются в разном оружии и разных боеприпасах. Но я знаю, что на некоторых участках нужны боеприпасы для минометов 122-го калибра, 120-миллиметровые минометы являются одними из самых больших, для которых нужны боеприпасы.

Также тяжелые пулеметы. Я знаю, что им постоянно нужны артиллерийские боеприпасы, и они тратят много артиллерийских боеприпасов каждый день, весь день, всю ночь, равно как и россияне. Это будет одна из крупнейших программ, а также просто больше оружия, даже просто винтовок натовского образца и боеприпасов к ним.

— Что скажете об использовании американского оружия украинцами? Они хорошо справляются?

— Да, если мы их немного потренируем. Что касается меня, то я пользуюсь оружием НАТО уже почти 20 лет, а они пользовались оружием советского образца.

Знаете, мы уже долгое время учим их, как безопасно и эффективно использовать оружие НАТО, и они очень хорошо справляются, они очень рады, что их обучают работать с новой системой вооружения, нам только нужно отправить туда профессиональных инструкторов, которые научат их, как использовать эти системы вооружения самым безопасным и эффективным способом.

— Как вы думаете, как Украина может выиграть войну? Что должна иметь Украина, чтобы победить?

— Я скажу, что нам нужно больше оружия, чем боеприпасов. Это действительно будет самая главная вещь, и это также должно включать в себя оборудование, чтобы добраться до линии фронта и обратно, так что это будут бронированные машины для транспортировки и тому подобное.

Бронированная машина. Фото: google.com

Действительно, самым главным для победы будет выгнать русских оккупантов, потому что за каждым деревом там будут либо украинские, либо русские солдаты, поэтому каждый метр Украины должен быть очищен от этих оккупантов, и для этого понадобится много живой силы, и вы знаете, что солдаты на местах — это то, что действительно поможет выполнить эту работу, если у них есть оружие и боеприпасы, а также бронежилеты и т.п., чтобы выполнить эту задачу.

— Каковы ваши прогнозы относительно того, как долго еще будет продолжаться война?

— В первую неделю, когда я приехал в Украину почти два года назад, я очень быстро понял, что это продлится долго, возможно, от пяти до десяти лет, и это из-за того, как медленно поступает помощь. Если помощь будет поступать быстрее и в больших объемах от Соединенных Штатов и других стран, желающих видеть Россию побежденной, тогда нам просто нужно больше помощи.

Пока это будет происходить медленно, это будет как наркотик, и это будет просто много украинских и американских жизней, потерянных бессмысленно, и это просто сделает Россию немного сильнее в этом процессе.

— Есть ли у вас какое-то послание, которое вы хотели бы прислать услышавшим вас украинцам?

— Да, я думаю, что мое пребывание в столице США, чтобы говорить от их имени и вместе с ними, будет громким посланием, которое я могу предоставить им. Что я хочу и могу, и что я провел время в окопах вместе с ними, и что сейчас я делаю нечто подобное, но, надеюсь, способом, который поможет намного больше, чем просто пребывание в окопе вместе с ними.