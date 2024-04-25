Колишній снайпер морської піхоти США пішов у добровольці в ЗСУ - інтервʼю

Метью Семпсон, снайпер морської піхоти США. Фото: скріншот

У Вашингтоні відбувся адвокаційний Саміт дій, на якому політики, волонтери, військові та багато інших просили про виділення допомоги Україні. Серед них був і Метью Семпсон, снайпер морської піхоти Сполучених Штатів.

Новини.LIVE ексклюзивно з ним поспілкувались про те, чому допомога Україні потрібна якомога швидше, як українські військові використовують американську зброю та скільки ще триватиме війна.

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— Метью, розкажіть про себе, будь ласка. Чому ви прийшли підтримати Україну?

— Я снайпер морської піхоти США. Я був на активній службі з 2005-го по 2010 рік. А близько двох років тому пішов добровольцем в Україну. Приїхавши туди, я вступив до Міжнародного легіону і провів там загалом 635 днів, перш ніж вперше повернувся додому, в лютому минулого року.

І зараз я тут, у Капітолії, щоб поговорити з Конгресом і, сподіваюся, заохотити їх та поінформувати про всі причини, чому Україна потребує більшої допомоги, і особливо американці, які там перебувають як добровольці, як ми потребуємо допомоги і хочемо вижити.

— Чому Україні потрібно постачати більше зброї?

— Ну, оскільки ситуація там така, що українці роблять все можливе, щоб впоратися з викликами, які склалися, і частково ситуація полягає в тому, що їм потрібно більше зброї та боєприпасів. У них багато хоробрих солдатів, які готові йти воювати і вмирати за свою країну, щоб боротися з росіянами і утримувати росіян в Росії, замість того, щоб вони знову вторглися в Європу, як це було під час Другої світової війни. І це те, що українці з радістю зроблять.

Доброволець ЗСУ Метью Семпсон. Фото: скришот

Для цього їм просто потрібна зброя і боєприпаси. І деякі регіони здатні зробити це досить добре. А в деяких регіонах, де я нещодавно був, вони не можуть цього зробити. У них не вистачає боєприпасів, щоб здійснювати якісь атаки. І що цікаво, у росіян також немає боєприпасів у деяких з цих місць. Тож той, хто першим отримає боєприпаси, зможе зайняти позицію наступного дня.

— Що буде, якщо ми не отримаємо цей додатковий законопроєкт? Що станеться, якщо ми не отримаємо американську зброю, виходячи з вашого досвіду?

— Тоді більше українців та інших іноземців, таких як американці, будуть вбиті в бою. Ще більше українців, іноземців та американців загине просто від крилатих ракет, якими обстрілюють столицю країни та всі великі міста України. І це досить велика проблема.

Росія чітко дала зрозуміти, що не збирається зупинятися. Вони дуже відкрито заявили, що після того, як... завоюють Україну, вони вторгнуться в Польщу. Тож вони докладають усіх зусиль, щоб спробувати розпочати Третю світову війну, і ми вважаємо, що найкращий спосіб уникнути і запобігти Третій світовій війні — це зупинити їх в Україні.

— Чи є у вас власне послання, яке ви хотіли б донести своєму представнику в Конгресі?

— Так, я думаю, що ми повинні економити гроші, і найкращий спосіб заощадити гроші — це повністю зупинити війну в Україні, і єдиний спосіб зробити це — перемога.

І це буде дуже дорого коштувати, якщо ситуація вийде з-під контролю, як було під час Другої світової війни, і якщо нам доведеться віддати американського військовослужбовця і американські життя, щоб піти і воювати з росіянами, тому що вони вирішили вторгнутися в країну НАТО, таку як Польща, що вони знову ж таки сказали, що збираються зробити.

— Але, як на мене, меседжі про те, що Росія піде в іншу європейську країну, щоб вторгнутися в НАТО, не працюють, тому що вже пів року ми говоримо про те ж саме питання, ті ж самі меседжі, які ми намагалися донести до Конгресу. Можливо, нам слід змінити нашу стратегію, змінити меседжі, які ми маємо доносити до Конгресу?

— Я згоден. І це одна з причин, чому я хочу поговорити сьогодні частково про економію грошей, тому що я вважаю, що якщо ми можемо витратити сотні мільярдів сьогодні, ми можемо заощадити трильйони доларів наступного року. І частина з них — це життя американців.

І я вважаю дуже важливим, що якщо ми допоможемо набагато більше, у величезних розмірах, сьогодні або в цьому році, то ми зможемо зробити набагато більше, щоб покласти край цьому конфлікту і цій війні і вигнати російських загарбників із суверенної країни України. І єдиний спосіб зробити це — збільшити підтримку на значну суму, щоб ми всі могли заощадити гроші і врятувати життя в наступному році.

— Виходячи з вашого військового досвіду, що саме потрібно Україні? Яке конкретно озброєння потрібне?

— Різні ділянки фронту потребують різної зброї та різних боєприпасів. Але я знаю, що на деяких ділянках потрібні боєприпаси для мінометів 122-го калібру, 120-міліметрові міномети є одними з найбільших, для яких потрібні боєприпаси.

Також важкі кулемети. Я знаю, що їм постійно потрібні артилерійські боєприпаси, і вони витрачають багато артилерійських боєприпасів щодня, весь день, всю ніч, так само як і росіяни. Тож це буде одна з найбільших програм, а також просто більше зброї, навіть просто гвинтівок натівського зразка і боєприпасів до них.

— Що скажете про використання американської зброї українцями? Вони добре справляються?

— Так, якщо ми їх трохи потренуємо. Щодо мене, то я користуюсь зброєю НАТО вже майже 20 років, а вони користувались зброєю радянського зразка.

Знаєте, ми вже довгий час навчаємо їх, як безпечно і ефективно використовувати зброю НАТО, і вони дуже добре справляються, вони дуже раді, що їх навчають працювати з новою системою озброєння, нам лише потрібно відправити туди професійних інструкторів, які навчать їх, як використовувати ці системи озброєння в найбезпечніший і найефективніший спосіб.

— На вашу думку, як Україна може виграти війну? Що повинна мати Україна, щоб перемогти?

— Я скажу, що нам потрібно більше зброї, ніж боєприпасів. Це справді буде найголовніша річ, і це також має включати в себе обладнання, щоб дістатися до лінії фронту і назад, тож це будуть броньовані машини для транспортування тощо.

Броньована машина. Фото: google.com

Справді найголовнішим для перемоги буде вигнати російських окупантів, тому що за кожним деревом там будуть або українські, або російські солдати, тому кожен метр України має бути очищений від цих окупантів, і для цього знадобиться багато живої сили, і ви знаєте, що солдати на місцях — це те, що дійсно допоможе виконати цю роботу, якщо у них є зброя і боєприпаси, а також бронежилети і тому подібні речі, щоб виконати це завдання.

— Які ваші прогнози щодо того, як довго триватиме війна?

— Протягом першого тижня, коли я приїхав в Україну майже два роки тому, я дуже швидко зрозумів, що це триватиме довго, можливо, від п'яти до десяти років, і це через те, як повільно надходить допомога. Якщо допомога надходитиме швидше і в більших обсягах від Сполучених Штатів та інших країн, які хочуть бачити Росію переможеною, тоді нам просто потрібно більше допомоги.

Допоки це буде відбуватися повільно, це буде як наркотик, і це буде просто багато українських та американських життів, втрачених безглуздо, і це просто зробить Росію трохи сильнішою в цьому процесі.

— Чи є у вас якесь повідомлення, яке ви хотіли б надіслати українцям, які вас почують?

— Так, я думаю, що моє перебування в столиці США, щоб говорити від їхнього імені і разом з ними, буде найгучнішим посланням, яке я можу надати їм. Що я хочу і можу, і що я провів час в окопах разом з ними, і що зараз я роблю щось подібне, але, сподіваюся, у спосіб, який допоможе набагато більше, ніж просто перебування в окопі разом з ними.