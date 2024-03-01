Контрнаступление ВСУ-2023: названа дата и причины неуспеха

ВСУ. Фото: Генштаб

Контрнаступление ВСУ началось 6 июня 2023 года. Однако уже в первый же стало ясно, что успеха не будет. Было понятно, что россияне не собираются убегать от вида западной техники вроде "бредли" и "леопардов", к тому же они хорошо выстроили оборонительные сооружения в области наступления украинской армии.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал старший лейтенант, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады.

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"Нам не называли точную дату контрнаступления, но были передвижения батальонов. 6 июня нам доложили, что началось, наша задача такая-то. Там будет движение, там, а ваше будет такое. Понятно? Понятно! К исполнению", — рассказал военный.

На уточнение журналистки, когда стало ясно, что удачи не будет, Мельник ответил, в первый же день. Мол, россияне не собирались убегать от вида "бредли" и "леопардов".

Николай Мельник и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

"Может быть, ночью они не сориентировались, что на них идет. Подумали, что это Т-72 и разнесли перед собой все, что видели. Я не знаю, что у них в голове. Но их оборона была хорошо построена и то, что мы захватили Роботино, — это большая заслуга бригад, которые продолжили вгрызаться в землю и идти вперед. Горжусь ими", — уточнил Мельник.

Военный также добавил, что российские войска постоянно готовились к контрнаступлению ВСУ. После каждого артиллерийского удара восстанавливали свои оборонительные рубежи.

Напомним, ранее военный Николай Мельник назвал три причины, почему контрнаступление ВСУ в 2023 году не удалось. В целом, по его словам, ВСУ били силы, которые соответствовали их численности по отдельным направлениям. Расчет был на прорыв и что линия россиян распадется. Но этого не произошло.