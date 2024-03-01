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Коли розпочався контрнаступ ЗСУ: військовий назвав дату

1 березня 2024 21:42
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Контрнаступ ЗСУ-2023: названа дата та причини неуспіху
ЗСУ. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Контрнаступ ЗСУ розпочався 6 червня 2023 року. Однак уже в перший же стало зрозуміло, що успіху не буде. Стало зрозуміло, що росіяни не збираються тікати від вигляду західної техніки на кшталт "бредлі" та "леопардів", до того ж вони добре вибудували оборонні споруди в області наступу української армії.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів старший лейтенант, екскомандувач 4-ю ротою 47-ї механізованої бригади.

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"Нам не називали точну дату контрнаступів, але були пересування батальйонів. 6 червня нам доповіли, що розпочалося, наша задача така-то. Там буде рух, там, а ваш буде такий. Зрозуміло? Зрозуміло! До виконання", — розповів військовий.

На уточнення журналістки, коли стало зрозуміло, що успіху не буде, Мельник відповів, що в перший же день. Мовляв, росіяни не збиралися тікати від вигляду "бредлі" та "леопардів". 

Микола Мельник
Микола Мельник та Галина Остаповець. Фото: Новини.LIVE

"Може, вночі вони не зорієнтувалися, що на них йде. Подумали, що це Т-72 і рознесли перед собою все, що бачили. Я не знаю, що у них в голові. Але їх оборона була гарно побудована і те, що ми захопили Роботине, — це велика заслуга бригад, які продовжили вгризатися в землю і йти вперед. Пишаюсь ними", — уточнив Мельник. 

Військовий також додав, що російські війська постійно готувалися до контрнаступу ЗСУ. Після кожного артилерійського удару відновлювали свої оборонні рубежі. 

Нагадаємо, раніше військовий Микола Мельник назвав три причини, чому контрнаступ ЗСУ у 2023 році не вдався. Загалом, за його словами, ЗСУ били сили, які відповідали їх чисельності по окремих напрямках. Розрахунок був на прорив і що лінія росіян розпадеться. Але цього не сталося.

російські війська
контрнаступ ЗСУ
війна в Україні
війна

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