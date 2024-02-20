Мобилизация в Украине и ситуация на фронте: блиц депутата Костенко

Роман Костенко. Фото: Скриншот с видео

Как ижет рассмотрение законопроекта о мобилизации и что происходит на фронте, где активно наступают вражеские войска — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Как проходит рассмотрение законопроекта о мобилизации?

— Мы его пока не рассматреваем, идет период подачи правок народными депутатами. По состоянию на вечер воскресенья 18 февраля было подано более 900 поправок. Срок подачи правок закончится 21 февраля, после будет их обработка, а дальше уже рассмотрение в комитете. Уже после этого можно будет говорить что-нибудь конкретное.

Принятие планируется в марте?

– Думаю, не раньше. Если 21 февраля истекает срок подачи правок, еще 10 дней пойдет на их согласование, сделать таблицу, какие-то правки отклонить, какие-то добавить.

Но тут еще главное, что нет политического решения, каким он должен быть, от тех, кто этот законопроект подавал. На некоторых последних встречах некоторые руководители фракций говорили, мол, мы понимаем, что некоторые нормы, которые были представлены в первом чтении, не пройдут. А для того чтобы их убрать — нужно политическое решение. Посмотрим. Сейчас идет этап представления поправок и конкретики нет никакой.

ВСУ. Фото: Генштаб

По каким именно нормам идут самые большие дискуссии?

– Там разное. В основном антиконституционные нормы, ограничение прав, аресты счетов... Мы же видим, что сейчас происходит со снятием наличных денег. Например, за последний месяц было снято больше всего за последнее время (по данным отчета Нацбанка, в январе с депозитных счетов были сняты рекордные 27 миллиардов гривен за все время войны. – ред). Вопрос демобилизации не решен, замаскирован — в общем-то очень много вопросов, которые действительно нужно решать.

Сложные события на фронте не ускорят рассмотрение законопроекта?

— Он должен пройти так, как должно быть. Мы будем делать все возможное, чтобы он прошел быстрее. Но важно, чтобы он пошел качественно. Что касается событий на фронте, то, например, вопрос мобилизации не остановлен. Мобилизация идет, она продолжается. Некоторые вопросы можно решить уже сегодня. Например, законопроект об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Он лежит у президента еще с мая месяца и он может решить этот вопрос одной своей подписью. Но он этого не делает, что значит, для этого есть объективные причины.

Поэтому говорить, что мобилизационный законопроект что-то моментально изменит на фронте, я бы не стал. Есть много вопросов, которые и без закона можно решить уже сейчас.

Вы тоже подали свой законопроект о мобилизации, чем именно он отличается?

— Он не альтернативный, он другой. Он называется о мотивации и отличается от основного, собственно, статьями о мотивации.

Я уверен, что мы можем привлекать дополнительно профессиональные мобилизационные ресурсы, людей только мотивируя их, а не заставляя.

Поэтому да, мы должны разработать четкие правила, которые не нарушают Конституцию и мотивировать людей, в том числе молодежь, идти в Вооруженные Силы и защищать Украину.

ВСУ. Фото: Генштаб

Сложная ситуация на фронте, враг напирает практически по всей линии, особенно на юге. В частности, в Крынках.

– Да, ситуация сложная, враг напирает. На днях говорил с военными, отвечающими в том числе за плацдарм в Крынках. Враг напирает, используя преимущества в воздухе, КАБы действительно пытается вытолкать нас из нашего плацдарма. То же самое происходит и на Роботино, где враг тоже имеет малый успех. Наши войска пытаются стабилизировать это.

Думаю, придет время принимать решение, что мы вообще делаем с этим выступлением, потому что с военной точки зрения оно со знаком вопроса. Или мы его расширяем и развиваем дальше, потому что сидеть на нем в нынешнем состоянии, в столь малом периметре, довольно опасно.