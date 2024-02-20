Мобілізація в Україні та ситуація на фронті: бліц депутата Костенка

Роман Костенко. Фото: Скріншот з відео

Як рухається розгляд законопроєкту про мобілізацію та що відбувається на фронтах, де активно наступають ворожі війська — в бліц-інтерв'ю Новини.LIVE розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Як проходить розгляд законопроєкту про мобілізацію?

— Наразі розгляд законопроекту не відбувається, йде період подання правок народними депутатами. Станом на вечір неділі 18 лютого було подано більше 900 правок. Строк подання правок закінчиться 21 лютого, опісля буде їх обробка, а далі вже розгляд у комітеті. Вже після цього можна буде говорити щось конкретне.

Прийняття планується на березень?

— Думаю, не раніше. Бо якщо 21 лютого закінчується строк подання правок, опісля ще 10 днів потрібно на їх узгодження, зробити таблицю, якісь правки відхилити, якісь додати.

Але тут ще головне, що немає політичного рішення, яким він має бути від тих, хто цей законопроєкт подавав. Бо на деяких останніх зустрічах деякі керівники фракцій говорили, мовляв, ми ж розуміємо, що деякі норми, які були подані у першому читанні, не пройдуть. А для того, щоб їх прибрати — потрібне політичне рішення. Подивимось. Зараз йде етап подання правок і конкретики нема ніякої.

ЗСУ. Фото: Генштаб

По яким саме нормам йдуть найбільші дискусії?

— Там різне. В основному антиконституційні норми, обмеження прав, арешти рахунків... Ми ж бачимо, що зараз відбувається зняття готівки. Наприклад, за останній місяць було знято найбільше за останній час (за даними звіту Нацбанку, у січні із депозитних рахунків було знято рекордні 27 мільярдів гривень за весь час війни. - ред). Питання демобілізації не вирішене, замасковане — загалом дуже багато питань, які дійсно потрібно вирішувати.

Складні події на фронті не пришвидшать розгляд законопроєкту?

— Він має пройти так, як має. Ми будемо робити все можливе, щоб він пройшов швидко. Але важливо, щоб він зайшов якісно. Щодо подій на фронті, то наприклад, питання мобілізації не зупинено. Мобілізація йде, вона продовжується. Деякі питання можна вирішити вже сьогодні. Наприклад, законопроєкт про зменшення призивного віку із 27 до 25 років.

Він лежить у президента ще з травня місяця і він може вирішити це питання одним своїм підписом. Але він цього не робить, що означає, на це є об'єктивні причини.

Тому говорити, що мобілізаційний законопроєкт щось моментально змінить на фронті — я б не став. Є багато питань, як і без закону можна вирішити вже зараз.

Ви теж подали свій законопроєкт про мобілізацію, чим саме він відрізняється?

— Він не є альтернативним, він інший. Він називається про мотивацію і відрізняється від основного, власне, статтями про мотивацію.

Я впевнений, що ми можемо залучати додатково професійні мобілізаційні ресурси, людей, тільки мотивуючи їх, а не змушуючи.

Тому так, ми маємо розробити чіткі правила, які не порушують Конституцію, і які мотивуватимуть людей, в тому числі молодь, іти у Збройні Сили та захищати Україну.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Складна ситуація нині на фронті, ворог напирає практично по всій лінії, особливо на півдні. Зокрема, Кринки.

— Так, ситуація складна, ворог напирає. На днях говорив із військовими, які відповідають в тому числі за плацдарм у Кринках. Ворог напирає, використовуючи переваги у повітрі, КАБи і дійсно намагається виштовхати нас із нашого плацдарму. Те саме відбувається і на Роботино, де ворог теж має малий успіх. Наші війська намагаються це стабілізувати.

Думаю, прийде час приймати рішення, що ми взагалі робимо із цим виступом, бо із військової точки зору він є із знаком питання. Або ми його розширюємо і розвиваємо далі, бо сидіти на ньому у нинішньому стані, у такому малому периметрі, — досить небезпечно.