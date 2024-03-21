Когда над Украиной полетят самолеты – интервью с гендиректором авиакомпании Bees Airline

Самолет и пассажиры на территории аэропорта в Николаеве ФОТО: nikvesti.com

В конце февраля стало известно, что Украина проводит консультации с регуляторами ЕС и США по поводу возможности открытия воздушного пространства. Новини.LIVE поговорили с генеральным директором украинской авиакомпании Bees Airline Евгением Хайнацким о том, какие условия Украина должна выполнить для возобновления полетов, готовы ли владельцы самолетов предоставить свои воздушные суда, а также с какими проблемами могут столкнуться авиаторы и пассажиры после того, как полеты все-таки откроют.

Что должна сделать Украина, чтобы возобновить полеты во время войны?

— Я бы разделил этот процесс на несколько этапов. Первый этап – это получение необходимых разрешений на открытие воздушного пространства Украины. Мы должны сначала признать, что определенные зоны Украины будут безопасны для гражданских воздушных судов. Это не ограничивается желанием Украины. Это международные правовые отношения, поэтому необходимо согласование с европейскими регуляторами. Основной европейский регулятор – это EASA. Именно с ним мы должны согласовать условия при которых может быть открыто воздушное пространство Украины и разрешены полеты для гражданских воздушных судов.

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На втором этапе нам нужно будет подтвердить готовность аэропортов к приему и обслуживанию воздушных судов, пассажиров, а самое главное – обеспечить безопасность для пассажиров, персонала и самолетов.

Генеральный директор авиакомпании Bees Airline Евгений Хайнацкий

И третий этап – коммерческая эксплуатация: кто из перевозчиков на каких условиях и как может и будет выполнять рейсы. Каждый этап – это большая и кропотливая работа, по которой необходимо проводить большой круг согласований, урегулирований, создания технологических графиков обслуживания и многое другое.

Какие это могут быть условия?

— В первую очередь – безопасность. Если мы сможем показать программу, согласно которой военные риски в части полетов будут оценены как приемлемые, регулятор может разрешить открыть определенную зону над Украиной для полетов. Но для этого мы должны показать и доказать, что если будет какое-то незаконное вмешательство в работу гражданской авиации в аэропорту или в воздухе, то мы обеспечим безопасность.

Например, прилетает самолет и есть опасность ракетной атаки по аэропорту, тогда мы должны понимать где, в какой промежуток времени и как будут перемещены наши пассажиры, персонал аэропорта, авиакомпании, обслуживающих компаний и какая будет защита терминала, оборудования, техники и самолетов.

Конечно же должна быть защита аэропорта и воздушной трассы от границы до соответствующего аэропорта средствами ПВО.

Есть ли уже аэропорт на примете? Раньше речь шла про ужгородский аэропорт...

— Это может быть аэропорт Ужгород или какой-либо другой. В первую очередь нужно определить цель. Если мы хотим возобновить перевозки пассажиров, тогда следует помнить, что полоса ужгородского аэропорта не позволяет принимать большие самолеты или те, которые эксплуатируются авиакомпаниями в Украине, тот же Boeing 737 или Airbus 320. Они просто не сядут в Ужгороде. Там смогут летать самолеты поменьше, на 70 или 50 посадочных мест, и только на короткие дистанции.

То есть рейсы, например, из Лондона или ОАЭ он принимать не сможет?

— Если мы говорим, что мы хотим летать в Европу, включая полеты в Лондон, или в ОАЭ, то нужно открывать крупные аэропорты. Таких аэропортов, которые могут принимать все типы воздушных судов на любые расстояния у нас не так много, а с учетом невозможности рассматривать аэропорты в восточной части Украины, их может быть не более 5-6. Поэтому нужно определиться с целью, что мы хотим развивать и куда и на чем летать.

Международный аэропорт Ужгород ФОТО: Wikimapia.org

Выбирая аэропорт мы можем рассматривать только те аэропорты, которые находятся на западе страны?

— Те аэропорты, которые ближе к западной границе очевидно имеют меньшую угрозу быть атакованными. Но это не означает, что в центральной Украине аэропорты не могут обеспечить такую же безопасность. Если будет система ПВО в зоне аэропорта для прикрытия конкретного аэропорта, то он может быть таким же безопасным, как аэропорты возле границы.

Допустим мы получили разрешения. Есть ли у украинских авиакомпаний самолеты, чтобы летать?

— В Украине, к сожалению, из пассажирских самолетов западного производства практически все – лизинговые. В собственности у украинских авиакомпаний самолетов меньше, чем пальцев на одной руке. Поэтому, чтобы предоставить самолет для полетов, его собственник должен понимать, что его актив защищен. Как физически, так и финансово. То есть, все самолеты должны быть застрахованы в полном объёме. И эти страховые компании, должны быть с мировым именем. Какие страховые компании будут готовы застраховать самолеты, пассажиров и экипаж пока не известно. Если такие найдутся, то следующий вопрос - экономический.

Страховые компании явно будут учитывать военный риск при оценке своих услуг. На сколько сильно это может повлиять на цену билетов?

— Если страховой риск будет стоить, например, 1 млн долл, то каждый из перевозчиков будет сам оценивать сможет ли он это выплачивать и контролировать. А какая стоимость билета будет при таких страховых покрытиях? А будут ли желающие покупать билеты по дорогим тарифам и будут ли пассажиры уверены в полной безопасности такого полета? На эти вопросы сможем ответить после получения ответов хотя бы на первый этап.

Готовы ли собственники дать в лизинг самолеты для полетов в страну с военными рисками?

— Не каждый собственник на это пойдет. На мой взгляд тут уже будет зависеть от актива. Если самолет новый, в идеальном состоянии и дорого стоит на рынке, то собственник может отказать. А если самолету условно остается 5-7 лет до конца эксплуатации, то собственник может пойти на это. Здесь есть очень много вопросов. И каждый из авиаперевозчиков будет сам это решать с собственниками самолетов и принимать решение.

Как обстоят дела с кадрами в отечественной авиационной отрасли?

— По кадрам в целом в Украине будут наблюдаться проблемы. Авиакомпании потеряли часть сотрудников. Из нашей компании очень много бортпроводников уехали в Европу и большая часть из них уже работает в европейских авиакомпаниях. Вернуться ли они все в Украину? Наверно, нет. Сколько их вернется – мы пока не знаем. То же самое касается и наземного, технического обслуживания. Здесь будет катастрофическая нехватка кадров авиационного персонала.

А что с пилотами и техническим персоналом? Удалось ли им продлить свои лицензии?



— С лицензионным персоналом – летчиками, бортпроводниками и техниками вопрос решился. Они имеют право выезжать за границу для поддержания своих лицензий. Сколько их них захочет вернуться в Украину, мы не понимаем. Но большая часть летчиков со всех украинских авиакомпаний уже устроились в иностранные компании. Они работают и в Ryanair, и в Wizz Air, и в других европейских компаниях. Готовы ли они будут вернуться, тоже вопрос.

Если все сложится удачно, сколько потребуется времени, чтобы провести первый рейс?

— Сперва мы должны понимать сколько времени для аэропорта потребуется на принятие первого борта и есть ли у него действующий сертификат аэродрома, который регулярно должен обновляться. Если аэропорт будет готов принимать рейсы, то все зависит от типа рейсов. Если мы говорим про регулярные рейсы, то сперва авиакомпаниям нужно будет открыть продажу, запустить маркетинговую рекламу, восстановить контакты с поисковыми системами и, конечно же, нужно время на раскрутку рейса.

Для украинских авиаперевозчиков на все это может уйти 1,5 - 2 месяца, если не летать в убыток себе. Если туроператор захочет отправлять туристов по чартерным рейсам не через Польшу или Молдову, как делают сейчас, а лететь из украинского аэропорта, то они смогут это сделать быстрее. Для них на это может уйти 1-3 недели. Чартерные спецрейсы (перевозка официальных делегаций, спортивных команд, корпораций и т.д.) можно начать еще быстрее.

Каковы шансы, что полеты все-таки откроют до конца 2024 года?

— Я, как человек авиационный, очень хочу в это верить. Вероятность проведения полетов в условиях военных рисков точно существует. Хороший пример – государство Израиль, международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, который с 80-х годов прошлого века постоянно находиться под риском поражения. Мы можем изучить этот опыт и ориентироваться на него. Поэтому если Украина за месяц-два согласует условия с регуляторами в части открытия полетов по примеру Израиля, то в этом году точно полетим. Но если этот этап затянется на несколько месяцев, то шансов будет меньше.