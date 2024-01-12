Китай заявляет о создании ядерной батареи, которая может прослужить 50 лет

Ядерная батарея от китайского стартапа Betavolt. Фото: скриншот

Китайский инновационный проект Betavolt представил революционную ядерную батарею, способную производить электричество на протяжении 50 лет без необходимости подзарядки или технического обслуживания. Батарея может обеспечивать энергией различные устройства.

Об этом сообщает Independent.

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В сообщении говорится, что эта батарея может обеспечивать энергией различные устройства, включая мобильные телефоны, которым больше не понадобится зарядка, дроны с возможностью неограниченного полета, а также критически важные медицинские аппараты, вроде кардиостимуляторов, искусственных сердец и слуховых устройств.

Основной элемент этой системы — 63 ядерных изотопа, которые инженеры смогли разместить в устройстве, размером не превышающем обычную монету.

Тестирование батареи

На данный момент батарея нового поколения уже находится на стадии пилотного тестирования. Разработчики уверены в ее будущем массовом производстве для коммерческих нужд.

Кроме того, компания утверждает, что их ядерная батарея абсолютно безопасна, не излучает внешнего радиоактивного излучения, и после завершения срока службы все 63 радиоактивных изотопа превращаются в безопасный стабильный изотоп меди.

Напомним, что в Украине в ближайшее время, вероятно, введут плановые отключения света. Однако ограничения не будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.