Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Китай заявляє про створення ядерної батареї, яка може прослужити 50 років arrow

Китай заявляє про створення ядерної батареї, яка може прослужити 50 років

12 січня 2024 14:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Китай заявляє про створення ядерної батареї, яка може прослужити 50 років
Ядерна батарея від китайського стартапу Betavolt. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Китайський інноваційний проект Betavolt представив революційну ядерну батарею, яка здатна виробляти електрику протягом 50 років без необхідності підзарядки або технічного обслуговування. Батарея може забезпечувати енергією різних пристроїв.

Про це повідомляє Independent.

Читайте також:

Китай винайшов унікальну ядерну батарею

У повідомленні йдеться, що ця батарея може забезпечувати енергією різні пристрої, включаючи мобільні телефони, яким більше не знадобиться зарядка, дрони з можливістю необмеженого польоту, а також критично важливі медичні апарати, як кардіостимулятори, штучні серця і слухові пристрої.

Основний елемент цієї системи — 63 ядерні ізотопи, які інженери змогли розмістити у пристрої, що розміром не перевищує звичайну монету.

Тестування батареї

На цей час батарея нового покоління вже перебуває на стадії пілотного тестування. Розробники впевнені у її майбутньому масовому виробництві для комерційних потреб.

Крім того, компанія стверджує, що їхня ядерна батарея абсолютно безпечна, не випромінює зовнішнього радіоактивного випромінювання, і після закінчення терміну служби всі 63 радіоактивні ізотопи перетворюються на безпечний стабільний ізотоп міді.

Нагадаємо, що в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Проте обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у піковий годинник навантаження на енергосистему.

Китай
електроенергія
стартап
енергетика
енергія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі