Китай заявляє про створення ядерної батареї, яка може прослужити 50 років

Ядерна батарея від китайського стартапу Betavolt. Фото: скриншот

Китайський інноваційний проект Betavolt представив революційну ядерну батарею, яка здатна виробляти електрику протягом 50 років без необхідності підзарядки або технічного обслуговування. Батарея може забезпечувати енергією різних пристроїв.

Про це повідомляє Independent.

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У повідомленні йдеться, що ця батарея може забезпечувати енергією різні пристрої, включаючи мобільні телефони, яким більше не знадобиться зарядка, дрони з можливістю необмеженого польоту, а також критично важливі медичні апарати, як кардіостимулятори, штучні серця і слухові пристрої.

Основний елемент цієї системи — 63 ядерні ізотопи, які інженери змогли розмістити у пристрої, що розміром не перевищує звичайну монету.

Тестування батареї

На цей час батарея нового покоління вже перебуває на стадії пілотного тестування. Розробники впевнені у її майбутньому масовому виробництві для комерційних потреб.

Крім того, компанія стверджує, що їхня ядерна батарея абсолютно безпечна, не випромінює зовнішнього радіоактивного випромінювання, і після закінчення терміну служби всі 63 радіоактивні ізотопи перетворюються на безпечний стабільний ізотоп міді.

Нагадаємо, що в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Проте обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у піковий годинник навантаження на енергосистему.