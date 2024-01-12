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Китай впервые запустил мощнейшую в мире твердотопливную ракету

12 января 2024 00:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Китай впервые запустил мощнейшую в мире твердотопливную ракету
Запуск твердотопливной ракеты в Китае. Фото: China Daily
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В четверг, 11 января, китайская частная аэрокосмина компания Orienspace впервые запустила в космос ракету-носитель собственного производства Gravity-1. Она стартовала с тремя метеорологическими спутниками Yunyao-1.

Об этом сообщает CGTN.

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Ракету уже назвали "мощнейшей твердотопливной в мире". Запуск состоится с морской платформы в Желтом море. Она имеет три основных ступени, которые оснащены твердотопливными двигателями.

"Gravity-1 имеет высоту около 30 м, взлетный вес 400 тонн и способна поднять около 6500 кг полезного груза на низкую околоземную орбиту или 4200 кг на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту. Она способна вывести в космос несколько спутников весом свыше а также небольшие грузовые космические корабли весом от 3 до 4 тонн", — говорится в сообщении.

В то же время добавим, что двигатель оборудован жидким кислородом и керосином для увеличения грузоподъемности.

"Компания Orienspace уже разрабатывает ракету носитель Gravity-2 с многократными степенями активной зоны, и Gravity-3 - тяжелую многоразовую ракету-носитель", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия использует авиационные штурмовики и бомбардировщики на линии фронта. Они составляют значительную часть стратегической авиации РФ и атакуют ею Украину. Чаще россияне атакуют украинские города, однако есть случаи, когда вражеские ракеты падают и на территорию захватчиков. Главной причиной этого является неисправность самолетов.

Китай
космос
ракета
ракеты

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