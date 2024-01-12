Китай вперше запустив найпотужнішу у світі твердопаливну ракету

Запуск твердопаливної ракети у Китаї. Фото: China Daily

У четвер, 11 січня, китайська приватна аерокосміна компанія Orienspace вперше запустила у космос ракету-носій власного виробництва Gravity-1. Вона стартувала з трьома метеорологічними супутниками Yunyao-1.

Про це інформує CGTN.

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Ракету уже назвали "найпотужнішою твердопаливною у світі". Зазначається, що запуск відбудеться із морської платформи у Жовтому морі. Вона має три основні ступені, які оснащені твердопаливними двигунами.

"Gravity-1 має висоту близько 30 м, злітну вагу 400 тонн і здатна підняти близько 6500 кг корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту або 4200 кг на 500-кілометрову сонячно-синхронну орбіту. Вона здатна вивести в космос кілька супутників вагою понад 100 кг, а також невеликі вантажні космічні кораблі вагою від 3 до 4 тонн", — йдеться в повідомленні.

Водночас, додамо, що двигун обладнаний рідким киснем та гасом для збільшення вантажопідйомності.

"Компанія Orienspace уже розробляє ракету носій Gravity-2 з багаторазовими ступенями активної зони, та Gravity-3 - важку багаторазову ракету-носій", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія використовує авіаційні штурмовики та бомбардувальники на лінії фронту. Вони складають вагому частину стратегічної авіації РФ та атакують нею Україну. Найчастіше росіяни атакують українські міста, однак є випадки, коли ворожі ракети падають і на територію загарбників. Головною причиною цього є несправність літаків.