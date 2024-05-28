Китай продемонстрировал боевых роботов-собак с пулеметами

Робот-собака. Фото: скриншот

Китайские военные представили боевого робота-собаку во время совместных учений с Камбоджей. Он оснащен автоматической винтовкой.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Китайский робот-собака — что известно

"Он может стать новым участником наших городских боевых операций, заменяя людей для проведения разведки, идентификации врага и нанесения ударов по цели", — отметил солдат Чэнь Вэй.

Функции робота

На видео с китайско-камбоджийских учений "Золотой дракон 2024" показано, как робот-собака ходит, прыгает, лежит и двигается назад под управлением оператора. Один из эпизодов демонстрирует робота, стреляющего из винтовки и ведущего пехотное подразделение в моделируемое здание.

Также показана автоматическая винтовка, установленная под шестироторным дроном, подчеркивающим разнообразие интеллектуального беспилотного оборудования Китая.

К слову, использование роботов-собак и небольших воздушных дронов в военных целях не является новинкой. В прошлом году китайские вооруженные роботы принимали участие в совместных учениях с проходившими в Китае военными из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Присутствие роботов-собак на совместных учениях с иностранными военными свидетельствует о высоком уровне развития этой технологии. По данным государственной газеты Global Times, это свидетельствует о технической зрелости оборудования.

Роботы-собаки получили широкую известность в Народно-освободительной армии Китая, и они используются в учениях с иностранными военными уже по крайней мере год.

Напомним, что роботы в современном мире — это далеко не завтрашний день, ведь многие уже выполняют разнообразную работу, чтобы заменить людей, где это нужно. Так, в Украине в Одесской области робот помогал спасателям тушить пожар, а компания Mercedes будет привлекать человекоподобных роботов для производства авто.