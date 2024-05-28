Китай продемонстрував бойових роботів-собак з кулеметами

Робот-собака. Фото: скриншот

Китайські військові представили бойового робота-собаку під час спільних навчань із Камбоджею. Він оснащений автоматичною гвинтівкою.

Про це повідомляє CNN.

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Китайський робот-собака — що відомо

"Він може стати новим учасником наших міських бойових операцій, замінюючи людей для проведення розвідки, ідентифікації ворога та завдання ударів по цілі," — зазначив солдат Чень Вей.

Функції робота

На відео з китайсько-камбоджійських навчань "Золотий дракон 2024" показано, як робот-собака ходить, стрибає, лежить і рухається назад під управлінням оператора. Один з епізодів демонструє робота, який стріляє з гвинтівки і веде піхотне підрозділ в модельовану будівлю.

Також показано автоматичну гвинтівку, встановлену під шестироторним дроном, що підкреслює різноманітність інтелектуального безпілотного обладнання Китаю.

До слова, використання роботів-собак та невеликих повітряних дронів у військових цілях не є новинкою. Минулого року китайські озброєні роботи брали участь у спільних навчаннях з військовими з Камбоджі, Лаосу, Малайзії, Таїланду та В'єтнаму, що проходили в Китаї.

Присутність роботів-собак на спільних навчаннях з іноземними військовими свідчить про високий рівень розвитку цієї технології. За даними державної газети Global Times, це свідчить про технічну зрілість обладнання.

Роботи-собаки отримали широку популярність у Народно-визвольній армії Китаю, і їх використовують у навчаннях з іноземними військовими вже принаймні рік.

Нагадаємо, що роботи в сучасному світі — це далеко не завтрашній день, адже багато з них уже виконують різноманітну роботу, щоб замінити людей, де це потрібно. Так, в Україні в Одеській області робот допомагав рятувальникам гасити пожежу, а компанія Mercedes залучатиме людиноподібних роботів для виробництва авто.