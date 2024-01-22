Китай продавал на Alibaba якобы иранский дрон с пометкой "для Украины"

Иранские дроны. Фото: twitter.com/MuslimTurk

Китайская компания Sunlipo заявила, что ее беспилотный летательный аппарат, похожий на иранский беспилотник Shahed-136, был куплен значительным заказчиком из Украины. Репортеры из Motherboard обнаружили на веб-сайте Alibaba интересное предложение — БпЛА XHZ-50 с жестким крылом с пометкой “для Украины”.

Об этом сообщает vice.com

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После запроса Motherboard на комментарии у Sunlipo, разместившей объявление о продаже, оно было немедленно удалено.

Техническое описание XHZ-50 указывает на его полезную нагрузку в 50 кг и внешнее сходство с иранским беспилотником Shahed-136, использовавшимся Россией в Украине. БпЛА описан как "смертник" для боевых действий.

Документация на меньшую модель XHZ-20 с полезной нагрузкой 20 кг содержит аналогичные характеристики.

"Это тактический БпЛА, запускаемый с помощью твердотопливной ракеты с корабля или самолета. Дрон-камикадзе дальнего радиуса действия предназначен для ударов по стационарным целям", — говорится в документе.

Продажа иранского дрона. Фото: скриншот

Что говорят в китайской компании

Представитель Sunlipo подтвердил, что объявления о продаже дронов на Alibaba были сняты после осознания, что это военное оружие, а не оборудование для картографии, как считалось ранее.

"Слишком много интереса к этому продукту, что не хорошо для нас. Мы опасаемся, что деятельность на Alibaba может быть приостановлена, если выяснится, что это военное оружие", — сообщил Джонни Лу из Sunlipo.

Он также предоставил фотографии одного из проданных дронов XHZ-20, но фото XHZ-50, похожего на Shahed-136, не были представлены. По словам Лу, эти дроны предназначены для стран Восточной Европы.

"Этот товар был изготовлен на заказ для одного важного клиента в Украине", — добавил он.

Напомним, что в России начали разработку бюджетного аналога иранского беспилотника "шахед" под названием "Ястреб". Дальность его полета 350 км, а боевая часть — 800 кг.

Кроме того, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала, что армия РФ находится на грани технологического прорыва в сфере строительства дронов. Украинские средства РЭБ не смогут противостоять новейшим средствам оккупантов, если они применят в FPV-дронах автоматическое донаведение.