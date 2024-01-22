Китай продавав на Alibaba нібито іранський дрон із позначкою "для України"

Іранські дрони. Фото: twitter.com/MuslimTurk

Китайська компанія Sunlipo заявила, що її безпілотний літальний апарат, схожий на іранський безпілотник Shahed-136, купили значний замовник з України. Репортери з Motherboard виявили на вебсайті Alibaba цікаву пропозицію — БпЛА XHZ-50 із жорстким крилом із позначкою для України.

Про це повідомляє vice.com

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Після запиту Motherboard на коментарі у Sunlipo, що розмістила оголошення про продаж, воно було негайно видалено.

Технічний опис XHZ-50 вказує на його корисне навантаження в 50 кг і зовнішню схожість з іранським безпілотником Shahed-136, який використовував Росія в Україні. БпЛА описаний як "смертник" для бойових дій.

Документація на меншу модель XHZ-20 із корисним навантаженням 20 кг містить аналогічні характеристики.

"Це тактичний БпЛА, який запускається за допомогою твердопаливної ракети з корабля або літака. Дрон-камікадзе далекого радіусу дії призначений для ударів по стаціонарним цілям", — йдеться у документі.

Продаж іранського дрону. Фото: скріншот

Що кажуть у китайській компанії

Представник Sunlipo підтвердив, що оголошення про продаж дронів на Alibaba було знято після усвідомлення, що це військова зброя, а не обладнання для картографії, як вважалося раніше.

"Занадто багато інтересу до цього продукту, що не добре для нас. Ми побоюємося, що діяльність на Alibaba може бути припинена, якщо з'ясується, що це військова зброя", — повідомив Джонні Лу із Sunlipo.

Він також надав фотографії одного з проданих дронів XHZ-20, але фото XHZ-50, схожого на Shahed-136, не було представлено. За словами Лу, ці дрони призначені для країн Східної Європи.

"Цей товар було виготовлено на замовлення для одного важливого клієнта в Україні", — додав він.

Нагадаємо, що в Росії розпочали розробку бюджетного аналога іранського безпілотника "шахед" під назвою "Яструб". Дальність його польоту 350 км, а бойова частина — 800 кг.

Крім того, керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповіла, що армія РФ знаходиться на межі технологічного прориву у сфері будівництва дронів. Українські засоби РЕБ не зможуть протистояти новітнім засобам окупантів, якщо вони застосують у FPV-дронах автоматичне донаведення.