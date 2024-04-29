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Кипер рассказал о раненых детях в результате российской атаки по Одессе

29 апреля 2024 21:54
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Кипер рассказал о раненых детях в результате российской атаки по Одессе
Пожарные ликвидируют последствия удара россиян в Одессе. Фото: Новини.LIVE
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

У пострадавших в Одессе детей 5 и 16 лет состояние средней тяжести. Такое заявление сделал глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 29 апреля.

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Подробности о ликвидации последствий российского удара по Одессе

Кипер отметил, что пожар был ликвидирован, сейчас проводят зачистку, чтобы возгорание не распространилось дальше. Также есть пострадавшие в доме рядом с замком студентов Одесской юридической академии и в нескольких соседних зданиях.

"Разбиты окна, где-то крыша повреждена. Мы видели обломки лежащей наверху ракеты. Сейчас проводится опрос. Штабы разворачиваются, чтобы получить информацию от людей, которые будут обращаться. Позже у нас будет более подробная информация", — сообщил Олег Кипер.

Сейчас по подтвержденным данным в Одессе четверо погибших. Глава Одесской военной администрации говорит, что есть разговоры о еще нескольких, но пока подтверждения нет.

"Их забрали в больницу. Ожидаем, что наши врачи сделают все возможное, чтобы спасти их жизнь", — добавляет он.

Кроме того, в Одессе 28 пострадавших, из них двое детей и беременная женщина. У пятилетней девочки ушиб грудной клетки средней тяжести и 16-летний ребенок с травмами средней тяжести.

"Пока нет анкетных данных, все проверяется, уточняется", — делится глава ОВА.

Продолжается ликвидация пожара в Одессе, усложнены пути подъезда для работы спасателей ГСЧС. Они обеспечивают воду из моря для тушения пожара.

Кипер рассказал о раненых детях в результате российской атаки по Одессе - фото 1
Ликвидация пожара в Одессе Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что оккупанты ударили по замку Одесской юридической академии и показали кадры последствий.

Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Одессы два человека и собака погибли. Еще восемь человек, среди которых дети, получили ранения разной степени тяжести.

Одесса
Украина
Одесская область
Олег Кипер
ранение
ракетный удар
погибшие

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