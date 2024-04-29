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Кіпер розповів про поранених дітей внаслідок російської атаки по Одесі

29 квітня 2024 21:54
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Кіпер розповів про поранених дітей внаслідок російської атаки по Одесі
Пожежники ліквідовують наслідки удару росіян у Одесі. Фото: Новини.LIVE
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

У постраждалих в Одесі дітей п'яти та 16 років стан середньої тяжкості. Таку заяву зробив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

Про це повідомляють Новини.LIVE у понеділок, 29 квітня.

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Кіпер зазначив, що пожежу ліквідували, зараз проводять зачистку, аби загорання не розповсюдилося далі. Також є постраждалі у будинку поряд із замком студентів "Одеської юридичної академії" і у кількох сусідніх будівлях.

"Розбиті вікна, десь дах пошкоджений. Ми бачили уламки ракети, яка лежить наверху. Зараз проводиться опитування. Штаби розгортаються, щоб отримати інформацію від людей, які будуть звертатись. Пізніше ми матимемо більш детальну інформацію", — повідомив Олег Кіпер.

Зараз по підтвердженим даним в Одесі четверо загиблих. Очільник Одеської військової адміністрації говорить, що є розмови про ще кількох, але поки підтвердження немає.

"Їх забрали до лікарні. Очікуємо, що наші лікарі зроблять все можливе, щоб спасти їхнє життя", — додає він.

Крім того, в Одесі 28 постраждалих, з них двоє дітей та вагітна жінка. У п'ятирічної дівчинки забій грудної клітини середньої важкості і 16-річна дитина з травмами середньої важкості.

"Поки немає анкетних даних, все перевіряється, уточнюється, — ділиться голова ОВА.

Триває ліквідація пожежі у Одесі, ускладнені шляхи під'їзду для роботи рятівників ДСНС. Вони забезпечують воду з моря для гасіння пожежі.

Кіпер розповів про поранених дітей внаслідок російської атаки по Одесі - фото 1
Ліквідація пожежі у Одесі. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що окупанти вдарили по замку Одеської юридичної академії і показали кадри наслідків.

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. Ще вісім осіб, серед яких діти, отримали поранення різного ступеня важкості.

Одеса
Україна
Одеська область
Олег Кіпер
поранення
ракетний удар
загиблі

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