Украинский кинорежиссер и продюссер, член Американской киноакадемии Александр Роднянский. Фото: google.com

Почему победа фильма "20 дней в Мариуполе" на кинопремии "Оскар" была предсказуемой? Какие они — герои времени? И почему сцену с вручением "Оскара" украинскому фильму вырезали из трансляции?

Обо всем этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский режиссер и продюссер, член Американской киноакадемии и четырехкратный номинант на премию "Оскар" Александр Роднянский — один из немногих, кто предсказал победу украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе".

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— Александр, скажите, почему вы так верили в победу именно этого фильма и действительно ли он станет свидетельством военных преступлений, которые Россия совершила на территории Украины?

— Давайте я вам отвечу чуть подробнее. Тут ситуация и проще, и сложнее.

Ну, во-первых, это очень хороший фильм. Это без всяких сомнений. Это такая инъекция боли, если хотите.

А если принимать во внимание, что кино, в отличие от журналистики или телевидения, — это прежде всего медиум, который заряжает эмоциями и передает эмоции, в отличие от информации, анализа или комментариев, которыми занимаются, как правило, журналисты, то это очень эмоциональный фильм.

Это инъекция и боли, и отчаяния, и протеста, и несогласия, и решимости — всего того, что, собственно говоря, сегодня объединяет весь большой многомиллионный украинский народ. Это первое.

Среди номинантов на "Оскар" плохих фильмов нет. Тут важно понимать — там нет плохих фильмов. Это не конкуренция лучшего с худшими. Это конкуренция очень хороших фильмов на очень разные темы, сделанных очень разными режиссерами, представленными разными компаниями и снятых в разных странах.

Как выбрать, сопоставляя, как это обычно говорят дети, прямое с красным, а круглое со сладким? Невозможно. Поэтому имеют значение в борьбе за "Оскар" факторы, которые делают хороший фильм важным. Не просто хорошим, отличным, а важным.

Вручения "Оскара" фильму "20 дней в Мариуполе". Фото: google.com

Так вот, "20 дней в Мариуполе" — это очень важный фильм. Он безусловное свидетельство страшных времен, начала полномасштабной агрессии. Он это сделал блистательно, по-журналистски. Это чистый репортаж глазами людей, которые не собирались встречать войну и снимать ее.

— По сути, за всю историю кинематографа удалось предсказать войны, катаклизмы, эпидемии, чего только не было. Вот, когда вы посмотрели фильмы этого года, вы определились с трендом будущего? Какое оно?

— Ну, достаточно смотреть внимательно весь киноландшафт, в общем, следить за кинопроцессом, и вы поймете очень многое о том, что происходит с людьми сегодня. На самом деле, ну посмотрите, и игровые фильмы, и документальные фильмы, они свидетельствуют о будущем.

Вот победитель — начнем с простого. Фильм, получивший семь Оскаров — "Оппенгеймер". Это история человека, мучающегося, испытывающего угрызение совести за создание самого страшного оружия, которое, совершенно очевидно, уничтожает людей. И он не может не испытывать эти муки совести.

Киллиан Мерфи и Мстислав Чернов. Фото: google.com

— Насколько важно сейчас документальное кино? Ведь оно все больше набирает популярности, в частности среди молодого поколения.

— Вы знаете, документальное кино давно стало важным. Оно привлекает внимание аудитории. оно собирает колоссальные, ну то, что мы называем рейтингами, но и внимания, опять же, таких разнообразных аудиторий на стриминговых платформах.

Я вообще бы не делил людей на поколения. Я понимаю, что у каждого поколения есть своя специфика, свои взгляды, свой, если хотите, язык. Язык мышления, язык высказывания, выражения своих чувств и мыслей. Даже свои какие-то, что ли, этические нормы.

Люди по-разному знакомятся, по-разному влюбляются, вернее, выражают свои чувства. Даже женятся по-разному и живут, соответственно, по-разному. Иначе относятся к потребительству. Все по-разному. Они отличаются между собой точно так же, как и поколенчески.

Ну, если мы смотрим на мир через оптику, например, свобода-несвобода, то есть люди, которые, конечно, стремятся к миру свободному, Если не получается построить у себя в стране, то уезжают куда-то, где могут жить так свободно, как хотят.

— А какое будущее тогда у молодежи России, которая ходит на фестиваль молодежи в Москве, к примеру?

— Ну, смотрите, в советские времена я смотрел по телевизору съезды ВЛКСМ, например, или КПСС. Я их смотрел как на репортаж с другой планеты. Это ко мне не имело никакого отношения, хотя это были люди из моей жизни. Я был знаком с секретарями ЦК комсомолов, с инструкторами обкомов, горкомов, ЦК. Они же были.

Но моя среда обитания никак не пересекалась с ними. В каждом поколении есть разные люди. Есть те, кто соглашается с властью, какой бы она отвратительной не была, вырабатывает свою циничную систему приспособления к нынешним правилам, и хочется прожить жизнь, как это говорили раньше, повкуснее.

Фестиваль молодежи в Москве — это фестиваль людей, которые хотят жить хорошо в условиях тоталитарного государства. Они приняли это решение. Это такой путинский комсомол. Только в отличие от сталинского комсомола, это все циники.

Дмитрий Медведев на фестивале молодежи в Москве. Фото: росСМИ

Вот поверьте, они ни во что не верят, кроме как в свою возможность дорваться до куска пирога и занять свое место в иерархии, которую выстроил Путин с товарищами. Вот и все. Поэтому они будут говорить все те же слова, повторять на голубом глазу любые глупости, которые говорят старшие товарищи. Ничего больше.

— Какой сейчас, так называемый, герой нашего времени? Тенденция последних — это роль женщины. Какую принцессу мы не возьмем, она обойдет любого принца. Как вы это объясняете?

— Ну, просто гендерная революция. Последние 30-40 лет кинематограф действует, исходя из своего понимания равенства всех социальных групп, полов, рас. Этнических групп, национальностей, конфессиональных групп, то бишь, религиозных — это главное убеждение современного западного кинематографа.

Часто над этим издеваются консерваторы, и в особенности в России каждый раз упрекая Киноакадемию, в том, что она выбирает фильмы, исходя не из их качества или художественной полноценности, а опираясь на некую повестку.

Так вот, если говорить о повестке, то здесь важна система ценностей. Система ценностей формулируется по-английски как inclusivity and diversity. То есть как бы включенность всех и разнообразие общества обязательно подразумевает, что женщины обладают теми же правами и, главное, теми же возможностями, что и мужчины.

Поэтому фильмы готовят девочку, а потом молодую женщину к тому, что перед ней раскрывается вся полнота возможностей, которая раньше была доступна только мужчинам. Вот и все.

— Но пока что избиратель ни в Америке, и уж тем более в России, не готов проголосовать за кандидата женщину.

— Я не убежден в этом. Я думаю, что Америка, если хотите, простите меня за перефразирование классика, беременна выбором женщины-президента. Совершенно очевидно. Была близка Ники Хейли. На уровне губернаторов штатов добрый десяток блистательных политиков, я уже не говорю сенаторов или конгрессвумен.

Американская консерваторка Ники Хейли. Фото: google.com

Поэтому это вопрос пяти-десяти лет. Хиллари Клинтон была близка, но, как вы знаете, проиграла, естественно, Трампу. Но это уже другая история.

— С чем связано то, что часть с "20 дней в Мариуполе" из трансляции была удалена? И действительно ли в Голливуде работает российское лобби?

— Это какая-то шизофрения, ну правда. У меня таких слов нет. Но даже если предположить невероятное наличие русского лобби в Голливуде, которого там не то чтобы нет, но и не пахло — там русских членов Академии человек 10 может быть, и в основном это приличные люди, которые типа Звягинцева или Сергея Бодрова-младшего, а Михалков давно уже ни в чем не принимает участие. Ну то есть вообще ни на что не влияет. Русских денег там в помине нет.

Как приходят в голову у людей эти шизофренические мысли? Они же часто вспоминают фильм о Навальном. Навальный — более страшная угроза для русской власти, чем, простите меня, украинская армия.

Потому что она может взорвать страну изнутри. Они боятся протестов больше внутренних. Набрать там своих мобиков и отправить на фронт — они справятся. А вот если внутри начнутся протесты, которыми угрожал Навальный, и которые на самом деле были реальной для них угрозой, это самое страшное.

Поэтому представить себе, что-то более страшное, чем условное действие в пользу документального фильма о Навальном — невозможно.

Короче, лобби никакого нет. Ситуация очень простая. Я неоднократно сам в своей роли руководителя телевизионных компаний транслировал "Оскар". Кстати, в Украине на 1+1 сам еще и комментировал бывало — за что отгребал, так сказать, огромное количество всяких добрых слов до следующего утра.

Александр Роднянский на интервью Новини.LIVE

Ночью в Европе транслируют "Оскар". На следующее утро главные каналы стран, европейских, например, стараются показать, уже когда известны результаты, и весь мир знает уже.

Вот поймите логику телевизионных людей, что победил, например, "Оппенгеймер", а там лучший актер стал Киллиан Мерфи, а актриса Эмма Стоун. Уже неинтересно показывать с точки зрения интриги, кто победит, как это происходит во время живой трансляции. Интересно другое — показать некую, так сказать, гламурную жизнь Голливуда.

И поэтому для интересов больших каналов, показывающих трансляции позже, на следующий день, начали делать это много лет назад — укороченные версии, 90 минут. 90 минут плюс реклама.

90 минут, естественно, строятся на номинациях, вызывающих наибольший интерес у массовой аудитории, международной, которая прежде всего, конечно, знает звезд. Поэтому туда берутся номинации, естественно, лучший фильм, лучший актер, лучшая актриса, актер второго плана, режиссер, певица или певец, то есть песня, музыка, возможно, и еще пару номинаций, в которых участвуют большие звезды, или это может быть особо интересно аудитории.

И это ровно то, что вмещается в 90 минут. Делается это заранее. Сто процентов. Неслучайно Disney, поскольку корпорация Disney, канал ABC транслирует "Оскар", он часть корпорации Disney, они ответили на, естественно, как это называть, интеллигентную озабоченность многих украинцев.

Они сказали, что это был составлен план, несколько недель назад. Я в это верю, потому что вы не можете монтировать в живом эфире, вам это не обязательно. Вы должны знать заранее, что убрать, там же работают технические работники, которые должны смонтировать, проверить звук, почистить и отправить во все страны мира.

Поэтому я, честно сказать, ничего не вижу, кроме такого обычного отношения к документальному кино и прочим другим номинациям, обычно они убирают все номинации технических специалистов. Ну, например, художник по костюму, художник-постановщик, лучший монтаж, вы же этого тоже не увидите.

— Будем ли мы видеть документальные фильмы о Владимире Зеленском?

— Я думаю, что фильмы о Зеленском появляются. Он действительно один из самых популярных и значимых политиков современного мира. Он это сделал сам, своим поведением, вниманием, он стал огромной фигурой.

Он вызывает колоссальный интерес и уважение даже спустя 2 года спустя начало войны. И его знаменитые фразы, появления, когда он вызвал к себе самый большой интерес.

О нем делается очень много документальных фильмов. Поскольку я с ним был знаком очень давно, то ко мне обращаются в числе прочих, тех, кто с ним хорошо знаком и близок для интервью.

Я как минимум в трех фильмах принимал участие. То есть этих фильмов очень много. Недавно в Лондоне доснимались интервью для трехсерийного фильма о Зеленском, который выйдет на BBC, кажется, этим летом уже.