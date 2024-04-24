Несколько областей РФ оказались под атакой БпЛА — есть попадание в нефтебазу
Ночью в среду 24 апреля Смоленскую, Липецкую и Воронежскую области атаковали беспилотники. Несколько БпЛА, по данным представителей местных властей, удалось сбить, однако не обошлось и без попаданий.
Как сообщили, в Министерстве обороны России, атака дронов началась еще вечером 23 апреля. Тогда удалось сбить БпЛА над Воронежской областью.
Что известно об атаке БпЛА на РФ в ночь на 24 апреля
Воронежская область
В 21:49 23 апреля губернатор Александр Гусев сообщил об угрозе атаки БпЛА. По его данным, в период с 23:42 23 апреля по 03:39 24 апреля над регионом удалось сбить четыре беспилотника самолетного типа.
В результате падения обломков одного из сбитых дронов в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружили воронку площадью около одного квадратного метра.
Обломки другого уничтоженного БпЛА упали на территории СНТ, в результате чего произошло возгорание частного домохозяйства. Пожар локализовали. По предварительной информации, пострадавших нет.
В соцсетях появилась информация, что в Воронеже горит НПЗ.
Смоленская область
В 04:59 24 апреля губернатор Василий Анохин сообщил, что регион атакуют украинские беспилотники, а силы ПВО ведут борьбу с воздушными целями.
"Очевидно, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского районов произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия", — написал он в своем Telegram-канале.
В соцсетях сообщают, что в Смоленской области горит нефтебаза. В частности, эту информацию распространил в своем Telegram-канале спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.
Липецкая область
В 04.25 губернатор Игорь Артамонов предупредил, что на территории региона будет действовать режим воздушной угрозы. В 04:58 он сообщил, что в промышленной зоне Липецка произошло падение БпЛА. Жертв нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В соцсетях сообщают, что от атаки БпЛА поврежден Новолипецкий металлургический завод. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, ночью 24 апреля прогремели мощные взрывы в Харькове. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что город под вражескими ударами.
Впоследствии стало известно, что россияне целенаправленно ударили по жилому комплексу в Шевченковском районе. В результате этой атаки пострадали двое мужчин.
А уже утром 24 апреля РФ атаковала ракетами Одессу. В городе несколько раз были слышны громкие взрывы.
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