Кілька областей РФ опинилися під атакою БпЛА — є влучення в нафтобазу

Пожежа після обстрілу у Смоленську. Фото: Telegram-канал ASTRA

Уночі в середу 24 квітня Смоленську, Липецьку та Воронезьку області атакували безпілотники. Декілька БпЛА, за даними представників місцевих влад, вдалося збити, однак не обійшлося й без влучень.

Як повідомили в Міністерстві оборони Росії, атака дронів почалася ще ввечері 23 квітня. Тоді вдалося збити БпЛА над Воронезькою областю.

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Скриншот повідомлення Міноборони Росії

Що відомо про атаку БпЛА на РФ уночі проти 24 квітня

Воронезька область

О 21:49 23 квітня губернатор Олександр Гусєв повідомив про загрозу атаки БпЛА. За його даними, у період з 23:42 по 03:39 над регіоном вдалося збити чотири безпілотники літакового типу.

Скриншот повідомлень губернатора Воронезької області Олександра Гусєва

У результаті падіння уламків одного зі збитих дронів в одному з воронезьких сіл на території приватному домоволодіння виявили вирву площею близько одного квадратного метра.

Скриншот повідомлень губернатора Воронезької області Олександра Гусєва

Уламки іншого знищеного БпЛА впали на території СНТ, внаслідок чого відбулося займання приватного домогосподарства. Пожежу локалізували. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Дим у небі після обстрілу Воронезької області. Фото: Telegram-канал ASTRA

У соцмережах з'явилася інформація про те, що у Воронежі палає НПЗ.

Смоленська область

О 04:59 24 квітня губернатор Василь Анохін повідомив, що регіон атакують українські безпілотники, а сили ППО ведуть боротьбу з повітряними цілями.

Скриншот повідомлень губернатора Смоленської області Василя Анохіна

"Вочевидь, у результаті атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського районів відбулися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки", — написав він у своєму Telegram-каналі.

У соцмережах повідомляють, що у Смоленській області горить нафтобаза. Зокрема, цю інформацію поширив у своєму Telegram-каналі речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

Липецька область

О 04:25 губернатор Ігор Артамонов попередив, що на території регіону діятиме режим повітряної загрози. О 04:58 він повідомив, що у промисловій зоні міста Липецьк відбулося падіння БпЛА. Жертв немає. На місці працюють працівники правоохоронних органів.

У соцмережах повідомляють, що від атаки БпЛА пошкоджено Новолипецький металургійний завод. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу ASTRA

Нагадаємо, уночі 24 квітня пролунали потужні вибухи в Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто під ворожими ударами.

Згодом стало відомо, що росіяни цілеспрямовано вдарили по житловому комплексу в Шевченківському районі. Унаслідок цієї атаки постраждало двоє чоловіків.

А вже вранці 24 квітня РФ атакувала ракетами Одесу. У місті кілька разів було чутно гучні вибухи.