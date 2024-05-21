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Киевлянин с сожительницей пытались вывезти из Украины 80 тысяч евро в сумках

21 мая 2024 17:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Киевлянин с сожительницей пытались вывезти из Украины 80 тысяч евро в сумках
Изъятые средства на границе. Фото: Государственная таможенная служба Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На таможенном посту "Вилок" на границе с Румынией таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу 80 тысяч евро. Гражданам вернули разрешенную таможенным законодательством для перемещения через границу валюту — по 10 тысяч евро, а остальное изъяли.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Facebook во вторник, 21 мая.

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Подробности происшествия

Во время таможенного контроля в автомобиле 38-летнего жителя Киевщины и его сожительницы, которые отправились в Евросоюз, была обнаружена значительная сумма наличными, которую они пытались перевезти в ходе поездки.

Женщина и мужчина утверждали, что соблюдают отечественное законодательство и перевозят каждый максимально разрешенную без декларирования сумму — по 10 тысяч евро. Однако при осмотре салона авто таможенники обнаружили в одной из дорожных сумок не заявленные ни письменно, ни устно валютные ценности в сумме 80 тысяч евро.

Последующие действия таможенников были в соответствии с установленными процедурами. Гражданам была возвращена разрешенная таможенным законодательством для перемещения через границу валюта — по 10 тысяч евро, а остальные, составляющие более 3,4 млн гривен по курсу Национального банка Украины, были изъяты.

Киевлянин с сожительницей пытались вывезти из Украины 80 тысяч евро в сумках - фото 1
Скриншот сообщения Государственной таможенной службы Украины

Ранее на одном из КПП Одесской области пограничники и таможенники предотвратили попытку вывоза значительной суммы незадекларированной валюты. У гражданина Молдовы было с собой 150 тысяч долларов, которые он пытался скрыто перевезти через границу.

Также мы сообщали, что через контрольные пункты пропуска в Одесской области граждане пытались вывезти незадекларированную валюту на сумму 3,8 миллиона гривен. На всех нарушителей правоохранители составили админпротоколы, а валюту временно изъяли.

граница
Таможенная служба
деньги
таможня
валюта

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